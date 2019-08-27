台新金手續費淨收入年增4.8% 創歷史新高

（中央社記者劉姵呈台北27日電）台新金今天舉辦法說會，上半年稅後淨利新台幣82億元，年成長5%，每股稅後盈餘0.7元，也較去年同期成長2.9%；其中因財富管理、法金聯貸及信用卡等業務表現佳，帶動手續費淨收入年增4.8%，創歷史新高。

台新金今天舉辦法說會，公布上半年業績及獲利表現，上半年稅後淨利新台幣82億元，年成長5%，稅後EPS0.7元，也較去年同期成長2.9%。

台新金總經理林維俊表示，在營收表現方面，受惠財富管理、法金聯貸及信用卡等業務表現佳，帶動手續費淨收入年增4.8%，創歷史新高；另外投資交易收入年成長也達28.7%，整體淨收益較去年同期成長6.4%。

林維俊表示，核心子公司台新銀行在放款、存款、財富管理、信用卡等主要業務持續穩定成長，其中總放款餘額較去年同期成長8.6%，企業放款年增率達12.7%，總存款餘額則成長13.7%；在信用卡業務方面，包括發卡量、有效卡數、特店家數、簽帳金額、手續費收入等指標均持續成長，特別是簽帳金額年成長22.8%、手續費收入年成長25.6%，表現突出。

在資本結構與授信資產品質方面，林維俊指出，台新金控與台新銀行的上半年資本適足率分別為117.3%及14.3%，持續維持穩健；另外台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.15%及890.3%。

近日中美貿易戰爭議升溫，以及香港「反送中」抗爭活動持續延燒，造成金融市場的動盪，林維俊強調，台新金會密切關注重大國際事件的發展，並將在嚴謹風控的前提下，積極爭取海外資金回流台灣的各項業務機會。

另外，根據經濟部統計，截至目前已有近120家台商回台投資，金額逾5600億元，法人金融事業總處執行長林淑真也表示，台商回流將帶動相關產業鏈的動能，台新銀行法人金融已做好爭取相關業務的準備，以上半年而言，企業放款年增率即達12.7%；針對中小企業放款需求，林淑真也指出，下半年因應政策關係，預期此項業務會樂觀成長。

台新金投資長簡展穎也表示，不單是財富管理，還有法人金融、投信等也包含在裡面，因此必須先將合適的商品準備好，他強調，客戶要開銀行的專款專戶，因此第一時間各家銀行都很積極在促進專戶的部分，未來銀行要如何整合產品平台很重要。（編輯：鄭雪文）1080827