電信業者結盟超商 上網申辦門市取卡

（中央社記者江明晏台北27日電）亞太電信今天宣布，攜手超商萊爾富跨界結盟，推動O2O商業模式，將電信服務延伸至萊爾富近1400間實體店面，可上網申辦門號、到萊爾富取卡、直接開通。

亞太電信已在數位門市陸續推出創新服務，包含率先提供超商付款、首創店到店申辦作業，讓電信申辦服務24小時不打烊。有鑑於便利商店取貨方式已成為網購族心中的最愛，為擴大服務消費者，亞太電信更進一步聯手萊爾富，合作打造數位門市搭配萊爾富近1400間超商店面。

亞太電信說明，2015年成立數位門市，線上門市年成長率達400%，與超商萊爾富聯手合作，原先申辦完成到取卡大約需要3至7天，現在申辦時間大幅度縮短至1天內，甚至只需停留喝杯咖啡的時間，使用者上網填妥資料，完成身分驗證，就可以直接到萊爾富付款買卡，當場完成門號開通。

此外，萊爾富自推出Hi-Life VIP會員App以來，已累積逾220萬會員數，加上亞太電信用戶，雙企業結合將有超過400萬會員，接下來萊爾富也將提供亞太電信用戶優惠，包括點數回饋、咖啡及鮮食優惠等。

為迎接新數位時代，亞太電信也率先推出各種Pre-5G創新應用，多元發展ICT/IoT等服務，帶動數位轉型；萊爾富為了因應新零售變化，也推出許多創新服務，包括提倡雲端超商APP等，未來雙方也將在5G、IoT、ICT等數位轉型重要議題互相交流，透過多元、跨領域合作，發展跳脫框架的商業模式。（編輯：林興盟）1080827