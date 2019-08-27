玉山銀主管涉詐領健保費 銀行局：懲處待釐清

（中央社記者劉姵呈台北27日電）針對玉山銀行主管涉詐領健保費，金管會今天表示，7月中時接獲民眾檢舉，8月22日已收到銀行的稽核報告，是否有涉及個人業務目前仍在檢視中，以及要看有無符合內部規範，才能釐清後續的懲處。

金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛表示，7月中時接獲民眾檢舉，玉山銀行高階主管要求員工交出健保卡多起詐領健保費情事，當時收到檢舉函之後，有立刻要求銀行稽核單位就檢舉內容查明，玉山銀行在8月22日時有提出稽核報告。

金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛表示，7月中時接獲民眾檢舉，玉山銀行高階主管要求員工交出健保卡多起詐領健保費情事，當時收到檢舉函之後，有立刻要求銀行稽核單位就檢舉內容查明，玉山銀行在8月22日提出稽核報告。

莊琇媛表示，目前會再檢視玉山銀行提供的報告，來看案情內容，決定將來對該人員的懲處。

莊琇媛強調，目前主要先檢視玉山銀行所提出的稽核報告，因為此案為檢舉，已經請銀行提出稽核報告，不涉及需要報重大偶發；據了解目前涉及的案情，應該未涉及銀行的業務。

莊琇媛表示，據了解，8月19日的時候，這名主管就已經請辭了，玉山銀行表示會遵循內部的人事程序，至於銀行會讓該員用離職或其他方式，就讓銀行決定。

至於涉案的時間有多長，莊琇媛表示，這名主管詐領健保費的時間為民國101年至107年，目前報告都還在查核中，才能知道是否有違反內部的規範，有內稽內控的問題。

莊琇媛表示，「還有一種狀況是，玉山銀行內部的規範有規定內部員工和主管不能做什麼事，要看有無違反玉山內部規範主軸。」至於何時檢查完報告，她也強調，會按照內部程序來作業。

衛生福利部健保署在8月22日接獲民眾檢舉，隨即由南區業務組進行資料分析、訪查，發現15名前玉山銀行員工中，有14名從未去過玉山診所，卻申報有新台幣12萬元費用，且涉案的玉山診所坦承犯行，健保署已先予以停約處分3個月，並送刑事偵辦。

玉山銀行上午也回應，公司於獲知訊息時，第一時間即進行調查與了解，判定為該單位主管個人行為，已自請離職。（編輯：林興盟）1080827