明基材看好摺疊手機應用 推出可撓式板材

（中央社記者潘智義台北27日電）看好摺疊手機市場，偏光片廠明基材料推出可應用於可撓式顯示器的超薄多功能整合性上板，參與Touch Taiwan 2019智慧顯示與觸控展。

明基材料表示，超薄多功能整合性上板突破現行玻璃蓋板無法摺疊的限制，不但可摺曲，更擁有耐磨損、高硬度的持性，同時擁有絕佳的面板可視性，適用各類型可撓顯示器及應用，如可摺疊行動裝置、車用顯示器、穿戴裝置等。

全球商業資訊諮詢服務IHS Markit公司預估，2025年可摺疊主動有機發光二極體（AMOLED）面板出貨量占AMOLED面板總出貨量的6%，占柔性AMOLED面板總出貨量的11%。

明基材料在2019智慧顯示與觸控展中將展示多款光控制膜創新產品，包括42吋高透明投影膜，透過微投影光點呈現廣視角的高彩度影像，結合手勢辨識系統，更利於數位互動櫥窗的應用；此外，成像120吋的調光膜（PDLC）投影，以超過88%透明率、光學觸控等級調光膜，展示高畫質影像。

明基材料也將推出3D光場全向互動投影模組，透過高穿透率的立體實像投影，不需外在裝置或眼鏡，即可進行擴增實境（AR）互動體驗。（編輯：張良知）1080827