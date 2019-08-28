美中貿易戰台商回流 學者：新南向政策推力

不少台商因美中貿易戰返台投資，中研院歐美所副研究員吳建輝指出，政府應吸引能為台灣提升薪資的台商，追求廉價勞工的廠商則可以前往東南亞發展，這對政府新南向政策是一股推力。中央社實習記者徐子苓華盛頓攝 108年8月28日

（中央社實習記者徐子苓華盛頓27日專電）美中貿易戰促使台商回台投資，學者吳建輝指出，政府應吸引能為台灣提升薪資的台商，追求廉價勞工的廠商則可以前往東南亞發展，這對政府新南向政策是一股推力。

中央研究院歐美研究所副研究員吳建輝今天在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）比較台灣與南韓在美中貿易戰受到的影響指出，南韓不論是與美國或是與中國的貿易順差都逐漸縮小，相較之下，台灣反而是美中貿易戰的受惠者。

他分析，這主要是來自貿易轉向，美國企業的採購從中國轉向亞洲其他地區，而台灣產業是美國企業值得信任的夥伴，讓部份採購得以轉向台灣。

在個別產業方面，吳建輝指出，台灣製鞋與紡織業早在美中貿易戰開打前就已轉移至東南亞，受到的影響較小。積體電路（IC）產業受到的影響視企業本身而定。

他以台積電為例表示，儘管美國對華為技術祭出禁令，但由於台積電符合相關法規，並未受到影響。此外，部分IC產業還受惠於美國對華為的出口管制，擴大在中國大陸的市場。

至於個人電腦（PC）與電子業，因為關稅與微利，吳建輝認為是這波貿易戰衝擊較大的產業。他指出，這類產業有兩個選項，一是返台投資，利用台灣提供的各項優惠並透過自動化方式解決勞工短缺問題；二是前進東南亞。

他在會後接受媒體訪問談到美中貿易戰對政府新南向政策是否有助益時表示，這是一個「很大的推力把台商從中國推出來」，但他不認為台商一定要返台投資。

吳建輝指出，若企業返台投資只是需要廉價勞工就不適合回台灣，若是為了低利率貸款，政府也不應該吸引這類台商返台。重點在於返台投資的台商應是能為台灣薪資提升做出貢獻的廠商。（編輯：周永捷）1080828