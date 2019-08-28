愛德萬表現較預期佳 明年半導體測試看3動能

愛德萬測試今年表現可望較年初預期佳，明年看好5G、人工智慧和物聯網3大應用動能。圖為愛德萬測試台灣董事長暨總經理吳慶桓。中央社記者鍾榮峰攝 108年8月28日

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）半導體測試設備大廠愛德萬（Advantest）預期，受中美貿易戰影響，今年全球半導體測試可能年減15%，不過公司本身表現較年初預期佳，明年在5G、人工智慧（AI）和物聯網（IoT）帶動下，半導體測試市場可望反轉。

展望今年下半年到明年半導體市況，愛德萬測試台灣董事長暨總經理吳慶桓表示，今年下半年到明年半導體市場仍有諸多變數，也需觀察貿易戰因素。

觀察半導體測試市場，愛德萬ATE業務銷售事業處資深副總經理吳萬錕引述研調機構資料指出，去年是相當好的一年，今年成長率可能較去年下修，目前仍有美中貿易戰不確定因素，預估下修幅度約在15%左右，不過整體觀察，今年愛德萬本身表現比原先年初預期要佳。

其中記憶體測試可能較去年呈現負成長，吳萬錕表示主要受到韓國廠商記憶體出貨趨緩影響，不過DDR 5和高速運算（HPC）可驅動動態隨機存取記憶體（DRAM）市場需求。

至於系統單晶片（SoC）測試量持穩，有小幅成長走勢，客戶產能持續投資，明年可望有較明顯成長趨勢，日韓貿易戰也部分影響半導體測試表現。

展望明年，吳萬錕指出5G相關測試有提前加溫的跡象，明年在5G應用帶動下，半導體測試市場景氣可望明顯反轉。除了5G外，明年成長引擎包括人工智慧和物聯網等應用。（編輯：李信寬）1080828