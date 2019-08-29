接手凱暘新團隊退出 越南協助工廠申請破產

（中央社河內29日電）越南海防市台資凱暘公司老闆失聯後，台灣H&S公司介入接手，但因無法處理法律問題宣布退出。海防市政府昨天要求相關單位協助廠方依法辦理停業或破產手續，並成立工作小組處理公司善後。

凱暘2004年在海防市（Hai Phong）設廠，專門生產鞋類產品，目前聘用2357名員工，其中女性員工有2180人。員工12日上午上班時，意外發現廠房與倉庫都關閉，凱暘的台籍老闆和主管人員等18人不見人影。

事情發生後，越南勞動聯團等單位積極設法與廠方溝通，討論並尋求處理方案。

H&S公司表達接手之意，日前與凱暘老闆的父親取得連繫，19日籌組新主管團隊前往海防市接管凱暘，並與員工會面。公司新主管團隊當時承諾，將在24日前發放7月和8月前10天薪水的一半給員工，其餘一半將在31日前完成支付，員工其他社會福利將依照越南法律規定實施。

在H&S公司介入管理下，凱暘自20日恢復運營，員工已在上週領到7月和8月前10天薪水的一半。但是，新主管團隊因無法處理法律問題，銀行不同意延後公司還債時間，接管不到一週後宣布退出。公司全部員工再度陷入「失業」與權益恐受損的窘境。

越南「民智報」新聞網站今天報導，海防市人委會主席阮文松（Nguyen Van Tung）昨天聽取員工心聲並掌握凱暘公司情況後，要求員工即日起停工，但不要前往工廠聚集，主動尋找其他工作，承諾將確保員工權益。

報導指出，阮文松昨天下午召開解決凱暘公司窘境的會議，要求當地計劃與投資處協助廠方迅速依法辦理停止運營或破產手續，提交人委會同意批准。

報導說，阮文松要求相關單位籌組成立工作小組處理公司善後事宜，包括協助公司順利出售最後一批貨品以取得資金，封鎖工廠以維護資產，解決公司增值稅退稅手續等，以取得能優先發放給員工薪水和社會保險的費用。

報導說，海防市政府要求相關單位於9月中旬支付員工其餘薪資與社會保險等費用，如果從公司取得的費用不足，將思考使用當地政府預算來支付，公司停止運營或破產手續完成後，將出售廠方資產收回費用。

此外，海防市政府還要求當地警方確保凱暘公司內外區域治安，員工若聚集影響安全秩序，就拿不到薪資等權益。

海防市勞動聯團指出，凱暘公司老闆失聯時，公司積欠員工薪資約300億越盾（約新台幣4000萬元）、銀行債務逾1490億越盾以及5月至今員工社會保險費用95億越盾，另積欠若干員工生病與生產等福利費用。（編輯：林憬屏）1080829