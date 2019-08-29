中華電拚5G開台 謝繼茂估明年6月或7月

（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信董事長謝繼茂今天表示，預估2020年6、7月時，中華電就可以開台5G，政府雖開放「3共」，但因商業談判等程序費時，初期中華電會以自用頻率、頻道、網路開台5G。

中華電信今天和故宮跨界攜手合作舉辦「領航5G時代-文化、科技相遇在故宮」MOU簽約記者會，雙方預計今年11月將故宮正館2樓的210展間作為5G實驗場域，提供虛實整合的互動服務。

迎接5G時代，中華電信已展開布局垂直場域，謝繼茂表示，除了故宮之外，會陸續在台北南港展覽2館、台北流行音樂中心、林口新創園區等地打造5G試驗場域，後續也將持續在智慧交通、安防等領域持續尋找適合場域。

針對5G底價總計達新台幣300億元，謝繼茂坦言並不意外，而競標情況可能會和各家業者財務準備能力有關，底價比較高，不排除會很快就碰到設定的界線；換言之，應導致競標很快落幕。

他表示，不希望有業者因為競標金額太高而退出市場，畢竟大家都想繼續在電信業界服務。

針對中華電是否會和小業者展開合作，他指出，三共（共網、共建、共頻）的相關法規尚未出爐，競標前的合作有難度，而競標完成後也因為要儘早開台，可能會來不及商業談判、技術合作等，因此初期中華電5G會以自用頻率、自用頻道、自用網路為主。

謝繼茂表示，取得頻譜約半年時間建置後就可開台，因此預估2020年6、7月時，中華電就可開台5G。（編輯：郭萍英）1080829