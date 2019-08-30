美股大漲 台股可望受激勵

（中央社記者潘智義台北30日電）因中國對化解與美國的長期貿易爭端表示樂觀，美股道瓊工業指數大漲326.15點，台股昨天震盪收紅，力守10400點之上，法人認為，今天有機會在美股大漲激勵下走高。

台股昨天收在10462.43點，上漲28.14點，成交值新台幣1029.54億元。三大法人合計賣超8.77億元，其中自營商買超4.27億元，投信買超3.64億元，外資及陸資賣超16.68億元。

道瓊工業指數終場上漲326.15點，收在26362.25點。標準普爾500指數上漲36.64點，收在2924.58點。以科技股為主的那斯達克指數上漲116.513點，收在7973.395點。

Touch Taiwan智慧顯示展自28日起，在台北一連舉行3天，面板大廠友達光電在美國掛牌的美國存託憑證（ADR）以2.47美元作收，上漲0.11美元，漲幅4.66%。

中華電信董事長謝繼茂昨天表示，預估2020年6、7月時，中華電就可以讓5G開台，但因商業談判等程序費時，初期中華電會以自用頻率、頻道、網路進行5G開台。

另外，大同集團旗下面板廠中華映管董事會決議，辦理大量解僱勞工，華映主管表示，現有員工約2100人將全數解僱，預計60天後生效，僅必要人員將再回聘。（編輯：趙蔚蘭）1080830