壽險公會理事長改選 國壽董事長黃調貴續任

（中央社記者劉姵呈台北30日電）壽險公會今天舉行理事長改選，由22家會員公司共計86位會員代表，有69位出席，其餘17位採委託投票；歷經3輪投票，結果由現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴勝出。

人壽保險商業同業公會上午舉行理事長改選，多家公司董事長、總經理等都親自出席。改選規則為各家公司依規模大小分別有3張至7張選票，22家公司共有86張票，第一輪先選出21位理事，再由21位理事選出7位常務理事，再從中選出理事長。

前任理事長、台灣人壽副董事長許舒博選前積極拜訪各家壽險公司拉票，不過今天一開始得票情況卻不理想，為得票第22高的理事，候補理事第1位。不過，有現場理事指出，因為中華郵政理事代表壽險處處長楊肅芳現場辭任，讓許舒博以遞補理事身分進入第2輪常務理事選舉。

現場理事表示，因21位理事中有2名棄權，最後一輪會從19位理事中選出7名常務理事，最後再選出理事長。

經過最後一輪投票，依得票票數高至低依序為國泰人壽董事長黃調貴17票、富邦人壽總經理陳俊伴16票、新光人壽副董事長李紀珠15票、南山人壽資深副總經理范文偉11票、友邦人壽總經理侯文成11票、三商美邦人壽總經理張鎮坤10票、國泰人壽資深副總經理林昭廷10票。

最終結果許舒博以8票列居第8席，未能取得常務理事席次，黃調貴則是從7名常務理事中高票續任理事長。

壽險公會理事長改選競爭激烈，雙方早在6、7月就密集拜會各壽險公司高層，黃調貴與自國壽借調的壽險公會秘書長林金樹，親自每一家登門拜訪；許舒博也一共拜訪了10餘家壽險公司董總，定期聚會拉票。（編輯：張均懋）1080830