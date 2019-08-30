黃調貴續任壽險公會理事長 稱許舒博是可敬對手

（中央社記者劉姵呈台北30日電）壽險公會今天舉行理事長改選，結果由國泰人壽董事長黃調貴續任；他表示，許舒博是一個可敬的對手，接下來要擔任業者與主管機關之間的橋樑，包括解決IFRS 17接軌問題、新商品研發引進、保險業投資等5大問題。

人壽保險商業同業公會今天舉行第8屆第1次會員代表大會，理事長黃調貴與多家公司董事長、總經理等都親自出席；改選規則為各家依規模大小各有3張至7張選票，22家公司共有86張票，第1輪先選出21位理事，第2輪再由21位理事選出7位常務理事，最後1輪則從第1席最高票的常務理事中選出理事長。

僅管因為郵局理事現場辭任，讓另一理事長人選、台灣人壽副董事長許舒博以遞補理事身分進入第2輪常務理事選舉，最終結果還是由現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴以17票高票勝出，許舒博僅得8票，列居第8席，未能取得常務理事的席次、理事長競選也落敗。

本屆公會理事長改選競爭激烈，黃調貴選後接受媒體訪問，他表示，「不會辛苦啦！大家比較辛苦！」，他說，前面會積極拜訪公司是因為要看看有什麼需要改進和協助，要知道各公司之間面對的困難，才能濃縮成剛剛的報告，這些都是有去拜訪才能整理出來的。

對於競爭對手許舒博，黃調貴表示，「他是一個很可敬的對手，大家都知道國泰向來習慣是用團隊資源來運作，但許舒博則是一個人單打獨鬥，很值得尊敬。」

黃調貴也指出，接下來要擔任業者與主管機關之間的橋樑，有很多問題需要跟主管機關溝通，包括解決IFRS 17接軌問題、推動行動投保、新商品研發跟引進、保險業投資、風險管理以及推動公平待客5大問題。

首先，會計公報IFRS 17接軌問題，對壽險業來說是一個很重的負荷，不過公會會組一個平台，來解決業者的困擾。他說，像是外商公司有母公司集團資源當背景，不管在財力或人力上都比較齊全，但中小型公司就比較辛苦一點，因此希望在工會組平台，請專業或較大的外商公司來協助解決這個問題。

第2，協助業者來推展業務，像是行動投保的推動、身分認證問題的處理以及保單電子化的推動。

第3，保險業投資困擾問題，因為台灣合格的投資標的不足，因此，要跟主管機關溝通，幫助業者解決擴大投資比例，又能在財務上更健全的問題。

第4，風險管理方面問題愈來愈重要，像是資安的問題，現在很多業務都需要透過資訊來處理，因此就會產生有風險管理的困擾。「我們要投入大的心力來處理法遵的問題，因應主管機關監理強度愈來愈高，我們要怎麼樣協助業者來適應，以及跟主管機關溝通，才能夠來滿足主管機關的要求。」

最後，主管機關近期非常積極推動保險業公平待客以及微型保險的推動，黃調貴說，都是幫助業者對客戶的服務要更進一步加強，公會也會朝這些方向去協助業者。

除此之外，對於新儲蓄保單要提高保障型的部分，壽險公會秘書長林金樹也表示，原本與主管機關開會的時候有擔心會導致「保費懸崖」，但金管會主委顧立雄有說會「緩進」，且儲蓄型轉到保障型也沒那麼快，監理機關有聽到業者的聲音，不致於造成原先擔憂的保費懸崖問題，「政策上我們是支持的，只是要給我們時間去轉變。」（編輯：楊凱翔）1080830