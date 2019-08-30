華映：緊急處分失效影響接單 不可能復工

（中央社記者吳家豪台北30日電）大同公司旗下面板廠華映董事長蔡江隆今天表示，因緊急處分失效，嚴重影響客戶信心及接單，「不可能再復工」；大同表示，會在法律允許範圍內，盡可能協助華映。

大同今天召開重大訊息記者會，代子公司華映說明全部停工事宜，由蔡江隆和大同財務長彭文傑主持。

蔡江隆說，華映因整體經濟環境不佳，嚴重虧損而陷入困境，於民國107年12月13日向台灣桃園地方法院聲請重整及緊急處分；華映因重整聲請的抗告仍遭法院駁回，現雖仍依法提出再抗告中，但因緊急處分的期間已屆滿，不得再延期，在失去緊急處分的保護情形下，嚴重影響客戶及投資人的信心，訂單遽減至零。

蔡江隆指出，因華映已發生鉅額虧損及業務緊縮情事，經董事會決議通過，擬依勞動基準法第11條及大量解僱勞工保護法的相關規定辦理大量解僱勞工；另因應停電問題，為減少設備損失，工廠以進行預防性停機作業。

現場媒體詢問，華映工廠是否形同熄燈、不會再運作；蔡江龍坦言，「不可能再復工」，主要因為緊急處分失效，已嚴重影響客戶信心，不可能接到訂單，因此不可能再運作。

媒體追問華映是否等同倒閉，蔡江隆回應，華映目前無法繼續接單生產，董事會將進一步討論後續如何處理。

蔡江隆說，華映提出抗告，是因為律師認為原本的裁定有很多不適合的地方，會視狀況斟酌公司未來方向，但是應該提出抗告的，還是要提出。

針對大同是否願意接手華映資金缺口，彭文傑低調不願多談，僅表示大同會在法律允許範圍內，盡可能協助華映。

華映去年12月中爆財務危機，並同時向法院聲請重整與緊急處分，去年12月27日桃園地院民事裁定駁回緊急處分聲請，華映今年1月2日提出抗告，今年1月31日獲准，緊急處分期間從今年1月31日至4月30日；其後又延長緊急處分90日，至7月29日屆滿，依法不能再延長。

華映29日董事會決議，辦理大量解僱勞工。華映主管表示，現有員工約2100人將全數解僱，預計60天後生效，僅必要人員將再回聘。（編輯：楊凱翔）1080830