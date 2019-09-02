台電：核四重啟困難多 燃料棒外運非關鍵

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）外界指燃料棒外運跟核四重啟與否有關。台電今天表示，重啟核四面臨多重困難，燃料棒外運從來不是關鍵，且燃料棒已超過保固期，不論核四是否重啟，都要將燃料棒送回原廠。

依立法院決議，台電應於明年底將核四廠1744束燃料棒運至美國，由原廠異地封存。台電規劃以3年8批運出，至今已經外運4批燃料棒，若以外送880束計算，核四僅剩下864束燃料棒，所剩不到5成。

不過，媒體近日報導指出，燃料棒外運跟核四重啟與否有關。台電今天透過新聞稿指出，核四重啟面臨種種困難，燃料棒外運不是關鍵因素，且燃料棒已超過保固期，不論是否重啟，都要將燃料棒送回原廠。

台電表示，台電已針對安全、法律、工程、預算、商務等面向評估，核四重啟有困難，也多次對外說明。經濟部與台電能掌握的工程和測試時間是7年，但封存後工程顧問團隊需要重新議約、取得備品、立院審查預算等，均無法掌握實際所需時間；因此，核四重啟到發電要7+N年。

經濟部先前也指出核四重啟面臨五大困難，包含核四原廠專案團隊已解散；核四很多設備是20年前的設計，有些工廠已停產或破產；原廠還要評估是否同意續建、測試、驗證及保固，意願待確認；高度不確認的工期加上經費，是否能被民眾接受；地方民意反彈，核廢料無法處理，也無處可去。

台電表示，即使台電不將核四燃料棒外運，重啟所面臨的困難也不會自動消失。也就是說，核燃料棒外運與否，並非核四重啟的關鍵。

此外，台電指出，將燃料棒外運後，每年可省下保存於廠內須支付的保警及保防等相關費用約新台幣1.4億元。（編輯：蘇志宗）1080902