雙美經營權之爭再起 公司派憂衝擊成長動能

（中央社記者韓婷婷台北2日電）膠原蛋白植入劑廠雙美生技經營權之爭再起，公司派擔憂經營權紛擾恐影響擴廠進度，衝擊下半年及未來成長動能。

雙美經營權之爭才落幕，不到3個月市場派典華餐飲集團捲土重來，在持續買進持股合計超過50%股權下，由監察人發動將在10月8日召開股東臨時會，將進行董事9席及監察人3席的全面改選。

受到市場派默默吸收籌碼，加上10月8日將舉行股東臨時會，停止股票過戶為9月9日至10月8日，要參加股東會投票，9月4日為最後買進日，在雙方增加持股時間僅剩3個交易日下，雙美今天強鎖漲停板，連2天飆上漲停價，續創歷史新天價。

雙美生技2019上半年營收新台幣2.5億元，毛利率87.69%，稅後盈餘5585萬元，年增8成，EPS為1.03元，年增81%。7月營收5652萬元，年增122.52%續創新高。

雙美表示，金可集團董事長蔡國洲於2016年入主後，年營收複合增長率40%，獲利轉虧轉盈，積極擴建新廠，因應後續中國等市場擴充需求，預計最快2020年第4季可投產，唯目前受到市場派紛爭，擴廠進度延宕，若未能盡快落幕，恐影響下半年與未來成長潛能和獲利。（編輯：蘇志宗）1080902