宏捷科營收衝高 帶動PA族群漲勢再起

（中央社記者韓婷婷台北4日電）旺季效應，功率放大器族群業績出現強勁成長動能，最先公布8月營收的宏捷科繳出亮眼成績，今天早盤股價漲幅逾6%，帶動穩懋及全新跟進，族群漲勢再起。

台灣砷化鎵廠商成為美中貿易戰下的受惠族群，除了中國去美國化效應，不少訂單轉向台廠下單外，也推動5G發展提前加速，推動台廠營運從第2季開始加速升溫，預估第3季將再攀高峰，第4季需視新一波手機銷售表現。

宏捷科8月營收新台幣2.32億元，月增18.28%，年增76.61%，為105年5月以後單月新高；累計前8月合併營收為11.88億元，年減13.26%。

宏捷科成功打入大陸智慧型手機供應鏈，目前訂單滿載，將持續以去瓶頸及產品組合調整擴大效益，法人預估宏捷科第3季營收季增率將超過3成。

5G及人臉辨識等新運用拉大對功率放大器（Power Amplifier，PA）的需求，VCSEL（面射型雷射）元件也因為手機多鏡頭搭載TOF（飛時測距）已成為趨勢。

宏捷科已開發自有射頻及VCSEL技術，為了因應客戶及市場需求，宏捷科新產能將在明年第1季主建物完工，第2季末投產，初期月產能擴增至1萬2000片，搶攻5G及VCSEL商機。

砷化鎵族群今天股價開高震盪走高，宏捷科截至12時5分止，股價放量衝上74.8元，幅6.7%，穩懋漲勢也在12時過後加溫，盤中來到268.5元，漲幅超過2%，重回所有均線之上，全新漲幅也超過2%，股價最高來到95.1元。（編輯：郭萍英）1080904