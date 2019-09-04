亞泥礦權展延爭議 徐旭東：政府應上訴

（中央社記者廖禹揚台北4日電）台北高等行政法院7月撤銷經濟部准予亞泥展延的礦權，經濟部日前決定不對此案提起上訴，遠東集團董事長徐旭東今天表示，此案是個通案，牽涉廣泛，政府應該要上訴。

經濟部2日表示，經多方評估，基於尊重原住民權益、社會和諧，對於亞泥展延20年礦權遭撤銷一案，向行政院報告後，決定不上訴。

徐旭東今天出席工商協進會第25屆第6次理監事聯席會議，會後受訪時對此案表示遺憾政府沒有繼續上訴，媒體詢問是否會感到委屈，徐旭東回應「當然有委屈」，他認為政府應該要上訴，因為亞泥案是個通案，牽涉廣泛；徐旭東說，後續還是會按照法院系統來走，亞泥後續經營也不會受影響。

亞泥在花蓮新城山礦場礦權原在2017年11月22日到期，亞泥於2016年向經濟部申請展延後，經濟部於2017年3月核發20年礦權展延，礦業權有效期限至2037年11月22日止。

不過，台北高等行政法院7月判決，撤銷經濟部准予亞泥展延20年的礦權，全案可上訴。經濟部官員先前表示，亞泥已針對此案上訴，未來將再依法院最終判決，決定是否要求亞泥重辦展延程序。（編輯：趙蔚蘭）1080904