受惠轉單及旺季效應 砷化鎵3雄8月營收亮眼

（中央社記者韓婷婷台北5日電）砷化鎵3雄8月營收出爐，表現亮眼，穩懋新台幣20.87億元，連2個月創歷史新高，宏捷科則創下39個月新高，全新月減5.24%，不過年增仍有33.53%。

穩懋8月營收20.87億元，連續2個月站上20億元大關，續創新高，月增4.11%、年增54.97%，累計今年前8月合併營收121.55億元，年增3.27%。

穩懋表示，第3季是智慧型手機傳統旺季，功率放大器（PA）相關產品都會見到不錯的成長動能，基礎建設也維持在一個高水位，目前看來是全產品線都有很好的成長動能。第2季產能利用率約8成左右，第3季產能利用率會再往上，可望帶動第3季營收成長約3成上下。

至於下半年的毛利率，穩懋表示，第3季產能如能達到滿載，預期單季毛利率將往歷史高點40%靠近。

宏捷科8月營收來到新台幣2.32億元，月增18.28%，年增76.61%，為105年5月以後單月新高；累計前8月合併營收為11.88億元，年減13.26%。

宏捷科成功打入大陸智慧型手機供應鏈，目前訂單滿載，將持續以去瓶頸及產品組合調整擴大效益，法人預估宏捷科第3季營收季增率將超過3成。

全新因7月基期較高，8月營收2.34億元，月減5.24%、年增33.53%，仍創今年單月次高紀錄。全新表示，9月有機會再回溫，第3季營收及獲利將較第2季成長。（編輯：鄭雪文）1080905