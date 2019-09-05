更多編輯台推薦新聞：
早安世界》回應反送中訴求 港府撤回逃犯條例 其他不讓
早報

早安世界》回應反送中訴求 港府撤回逃犯條例 其他不讓

德國知名時尚攝影師林堡辭世 享壽74歲
國際

德國知名時尚攝影師林堡辭世 享壽74歲

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮
政治

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

受惠5G發展加速 外資喊進台積電

最新更新：2019/09/05 10:46
美系外資看好台積電受惠中國提高半導體自製率的需求，升評至加碼，目標價調高到288元。（中央社檔案照片）
美系外資看好台積電受惠中國提高半導體自製率的需求，升評至加碼，目標價調高到288元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北5日電）美系外資看好晶圓代工廠台積電受惠中國提高半導體自製率的需求，升評至加碼，目標價調高到288元；另一家美系外資看好台積電受惠5G發展加速，維持買進評等，目標價升到325元。

台積電股價截至10時20分，最高達263元，上漲5.5元、漲幅2.13%，成交量超過2.47萬張。

美系外資發布研究報告表示，擁有自主晶片設計能力是中國半導體產業升級的關鍵，儘管美中貿易關係持續緊張已經為中國晶片設計公司創造更多機會，但晶片製造仍需依賴台灣的晶圓代工供應鏈，例如台積電和穩懋。

美系外資說，雖然邏輯晶片半導體景氣週期的復甦時間還不明朗，但中國自製半導體需求仍為產業中具獨特地位的公司提供額外支撐，特別是華為供應商，因此將台積電評等從「中立」調升至「加碼」，目標價從236元上修到288元。

另一家美系外資推估，每支採用系統單晶片應用處理器的5G智慧型手機可望貢獻台積電營收13.3美元（約新台幣416元），根據市場預測2020年5G智慧型手機出貨量將達1億支到2億支，將為台積電帶來13億美元到27億美元的營收，占整體營收比重約4%到7%，看好5G放量將推升台積電明年營收及獲利分別成長12%、13%，維持「買進」評等，目標價從314元上修到325元。（編輯：鄭雪文）1080905

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報