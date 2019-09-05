受惠5G發展加速 外資喊進台積電

美系外資看好台積電受惠中國提高半導體自製率的需求，升評至加碼，目標價調高到288元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北5日電）美系外資看好晶圓代工廠台積電受惠中國提高半導體自製率的需求，升評至加碼，目標價調高到288元；另一家美系外資看好台積電受惠5G發展加速，維持買進評等，目標價升到325元。

台積電股價截至10時20分，最高達263元，上漲5.5元、漲幅2.13%，成交量超過2.47萬張。

美系外資發布研究報告表示，擁有自主晶片設計能力是中國半導體產業升級的關鍵，儘管美中貿易關係持續緊張已經為中國晶片設計公司創造更多機會，但晶片製造仍需依賴台灣的晶圓代工供應鏈，例如台積電和穩懋。

美系外資說，雖然邏輯晶片半導體景氣週期的復甦時間還不明朗，但中國自製半導體需求仍為產業中具獨特地位的公司提供額外支撐，特別是華為供應商，因此將台積電評等從「中立」調升至「加碼」，目標價從236元上修到288元。

另一家美系外資推估，每支採用系統單晶片應用處理器的5G智慧型手機可望貢獻台積電營收13.3美元（約新台幣416元），根據市場預測2020年5G智慧型手機出貨量將達1億支到2億支，將為台積電帶來13億美元到27億美元的營收，占整體營收比重約4%到7%，看好5G放量將推升台積電明年營收及獲利分別成長12%、13%，維持「買進」評等，目標價從314元上修到325元。（編輯：鄭雪文）1080905