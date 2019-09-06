更多編輯台推薦新聞：
小威廉絲輕取絲薇托莉娜進決賽 美網101勝平紀錄
運動

小威廉絲輕取絲薇托莉娜進決賽 美網101勝平紀錄

學術研究：暴露高空污區增加黃斑部病變機率
生活

學術研究：暴露高空污區增加黃斑部病變機率

吳釗燮投書外交家 呼籲聯合國接納台灣
政治

吳釗燮投書外交家 呼籲聯合國接納台灣

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
新北屈公病群聚又一例 中和國強嶺封鎖擴大消毒
首頁 / 證券

南茂8月營收衝高 第3季看季增逾1成站高峰

最新更新：2019/09/06 14:36

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）半導體封測大廠南茂自結8月合併營收新台幣19.12億元，是4年多來單月高點。法人預估，南茂第3季業績可望季增逾1成，是4年多來單季高峰。

南茂自結8月合併營收19.12億元，較7月17.37億元成長10%，比去年同期17.33億元增加10.33%。法人指出，南茂8月營收是2015年第1季以來單月高點。

累計今年前8月，南茂自結合併營收130.16億元，較去年同期118.12億元成長10.2%。

南茂先前指出，第3季是傳統旺季，庫存開始有效去化，客戶下單回溫，挹注南茂第3季及下半年營運成長，相較上半年與去年同期，公司樂觀預期第3季及下半年營運成長及稼動率提升。

展望9月和第3季，法人預期南茂9月業績可維持7月和8月平均水準，預估第3季業績可望季增10%以上，有機會超過54億元，是2015年第1季以來單季高峰。

南茂日前預期第3季記憶體產品封測業績將優於第2季，尤其在NAND型快閃記憶體（NAND Flash）部分。下半年記憶體封測可望逐季成長，封裝稼動率逐季提升。記憶體下半年封測業績成長幅度將明顯高於驅動IC。

因應下半年手機備貨需求，南茂對包括金凸塊、手機所需面板驅動與觸控整合單晶片（TDDI）營收成長正向看待，客戶恢復下單水準，面板驅動IC（DDIC）產能出現吃緊，12吋TDDI用捲帶式薄膜覆晶（COF）稼動率接近滿載水準。（編輯：郭萍英）1080906

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報