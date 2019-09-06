玉山金前8月獲利近140億元 創歷年同期新高

（中央社記者劉姵呈台北6日電）玉山金今天公布8月稅後盈餘新台幣19.4億元，累計前8月稅後盈餘139.8億元，創歷年同期新高；玉山金表示，金控及各子公司持續深耕金融科技及跨境服務，各項業務穩健成長。

玉山金今天公布8月自結獲利，累計前8月稅後盈餘新台幣139.8億元，較去年同期成長15.4%，創歷年同期新高，每股盈餘（EPS）為1.20元。主要子公司玉山銀行8月稅後盈餘18.4億元、前8月累計稅後盈餘137.6億元，占玉山金獲利比重高達98.4%，EPS為1.52元。

此外，至08月底止，玉山銀行合併存款餘額，為1兆9935億元、合併放款總數為1兆4220億元。

玉山金總經理黃男州於8月的法人說明會也指出，玉山金控目前總資產來到2.4兆元，相較過去用了18年時間讓整體資產突破1兆、第2個1兆用了7年的時間，預期順利的話，要在2022年達到3兆。

再者，黃男州也指出，未來將透過「深化海外市場布局」、「金融科技發展」2大面向，打造出亞洲金融服務平台，包括像是掌握台商返台投資機會，去年成立專案小組，將協助受美中貿易戰影響並有意回台廠商，目前也已有多家顧客取得額度，預估帶動企業放款持續成長。（編輯：張均懋）1080906