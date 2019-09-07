銀行搶信用卡版圖 專家：當敲門磚建生態圈

（中央社記者劉姵呈台北7日電）台灣信用卡流通卡數7月底衝破4562萬張，創歷史新高；專家剖析，銀行不惜狂祭信用卡高利回饋，結盟網購、品牌通路業者，就是希望信用卡當「敲門磚」，建置「金融生態圈」後的龐大商機才是重點。

無現金支付已深入消費生活的各個面向，除了電子支付外，據國際信用卡組織Visa 2019年消費者支付調查發現，有58%的台灣消費者平均每周會使用信用/金融卡進行至少2次消費，高於鄰近的香港、澳門市場。

而據金融監督管理委員會統計，今年前7月信用卡簽帳金額近新台幣2兆元，今年非常有可能刷破3兆元，顯見台灣民眾真的是很會刷。

隨著信用卡市場競爭趨於白熱化，各家銀行推陳出新，不僅信用卡回饋一家比一家大方，就連民眾日常生活接觸的到的網路與實體通路，銀行業者也鋪天蓋地布局，版圖爭霸賽早在2013年就開打。

2013年國泰世華銀行從中國信託銀行手上搶下美式大賣場Costco（好市多）聯名卡獨家發行權後，中信銀也不甘示弱，與社群軟體LINE合作，發行LINE Pay卡；而玉山銀行也與家庭主婦最愛逛的家樂福賣場，合作發行聯名卡。

「神卡」冠軍寶座競爭激烈，從台灣前6大發卡行國泰世華銀、玉山銀、中信銀、台新銀行、台北富邦銀行及花旗銀行來看，6月份發卡王為台新銀、刷卡王為中信銀；但到了7月份馬上又換人當，玉山銀擠下台新銀奪走發卡王寶座；刷卡王則由國泰世華銀擠下中信銀奪冠。

統計今年7月底止，前三大流通卡國銀，包括中信銀、國泰世華銀、玉山銀分別手握681.3萬張、656.4萬張、524.8萬張流通卡量。

銀行流血也得拚下去 衍生金融服務商機

不過，民營銀行業者也透露，其實信用卡業務在銀行中的獲利相當有限，看中的是後續帶動銀行或其他子公司的金融服務商機，為了拉攏更多年輕、消費主力族群，業者還是得拚下去，祭出「促刷優惠」或是「強強聯手」，才能在紅海市場中，殺出一條路。

Money101台灣董事總經理周純如分析，卡友以為得到了刷卡優惠回饋，但實際上，信用卡只是銀行業者想要接觸更多客群的「敲門磚」，隱藏在背後的龐大商機才是重點。

她進一步解釋，銀行主要獲利來源為利息收入以及手續費收入，業者透過信用卡優惠或促銷活動鼓勵民眾辦卡，進而可接觸到各種不同的族群，並透過大數據分析，建立下一步行銷策略，提供客製化且精緻的金融服務與商品，進而建立一個完整的「金融生態圈」。

也就是說，能提供愈完整的消費場域或是擴增支付場景廣度，愈能提高持卡人刷卡頻率、消費金額；例如銀行與網購電商平台、行動支付、訂房網、航空公司、餐廳、影城、超商、量販店等合作，讓卡友怎麼刷、怎麼買，日常生活都逃不出銀行的手掌心。

周純如表示，生態圈建立之後，卡友習慣使用銀行服務，同時也加深了對品牌的信任感，成為死忠「鐵粉」後，業者再導入推廣其他金融服務，包括提供信用貸款、房貸、車貸、財富管理、保險等客製化的理財商品，衍生更多效益。

民營銀行主管也透露，為了能在Overbanking（銀行數太多）下的金融市場中脫穎而出，金控勢必得結合旗下所有子公司資源來打團體戰，甚至「強強聯手」，透過發聯名卡吸引新客源，帶動其他金融服務手續費、利息收入；他也說，平均來看，持續運作的效果至少都會有2至3成的成長。

不過，信用卡愈多張不見得愈好，周純如提醒，民眾申辦信用卡前，除須先了解是否需要支付年費外，也要進一步了解現金回饋、紅利點數的限制，像是LINE Points、Pi幣折抵等，是否符合個人的消費習慣，才能真正賺到好康。（編輯：林孟汝）1080907