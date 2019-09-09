科技部通過科學園區8件投資案 金額逾7億

（中央社記者潘姿羽台北9日電）科技部科學園區審議會今天通過8件投資案，投資總額達新台幣7.74億元；其中，新創公司占了3案，分別是前瞻傳動科技、智準生醫科技竹科分公司，以及宜大蜜蜂生物科技。

科技部科學園區審議會通過的8件投資案，包括生物技術產業的瀧儀生醫科技股份有限公司、智準生醫科技股份有限公司竹科分公司、宜大蜜蜂生物科技股份有限公司、泉沂醫學科技股份有限公司及昆霖儀器有限公司南科分公司。

此外，還有精密機械產業的前瞻傳動科技股份有限公司、鏵友益科技股份有限公司、電腦及周邊產業的緯謙科技股份有限公司；此外尚有2件擴廠案、4件廢止案、3件增加產品及營業項目案，另有4件增資案，合計增資10.5億元。

這次通過的投資案中，新創公司是一大亮點，科技部於新聞稿指出，智準生醫科技竹科分公司是運用特殊感測技術，開發持續偵測人體生理值系統的精準醫療新創公司，投資金額0.6億元。

科技部表示，此案產品血糖持續偵測系統是由貼片和手機APP兩部分構成，貼片貼在手臂上可持續偵測血糖值14天，測得的血糖值可儲存於手機APP上，當血糖值偏離標準範圍，手機可即時發出警報聲提醒並發簡訊給病人的緊急聯絡人。

由於此產品可持續偵測到病人的血酮生理指標，幫助醫生判斷糖尿病人的整體身體狀況，從而早期預防其他併發症，且年使用成本也較國外廠商低，科技部認為，產品具有相當的創新及價格優勢。

宜大蜜蜂生物科技則投入蜂蜜驗證、綠蜂膠驗證分級及蜂王乳品質驗證等服務；科技部指出，這家公司是6名以上博士級人力成立的新創公司，透過蜂產品專業驗證服務，不僅提升產品價值、保障消費者權益，更可結合養蜂上下游產業，提升國內養蜂產業水準，經過驗證的高端蜂產品更有進軍國際市場的優勢，對相關產業經濟發展具正面效益。

另外，科技部今天也通過緯謙科技投資案， 緯謙科技是緯創資通股份有限公司的子公司，配合母公司在資通訊產品總體解決方案的豐富設計經驗，以及公司本身多年雲端營運經驗與創新研發能力，提供客戶混合雲平台一站式購足整體解決方案服務。

科技部表示，緯謙科技服務的應用範疇包括智慧製造人工智慧光學檢測系統、智慧城市互動巡檢系統、數據整合分析系統等領域，讓企業得以藉助混合雲、多雲架構等靈活運用模式，大幅減輕資產、人力的管理負擔，對企業加速數位轉型目標有相當大的助益。（編輯：蘇志宗）1080909