富邦金前8月EPS4.58元 可望續奪金控獲利雙冠王

（中央社記者劉姵呈台北9日電）富邦金公布8月稅後純益為新台幣72.2億元，較去年同期成長59%，且前8月稅後純益為494.53億元，較去年同期成長5%，每股盈餘（EPS）為4.58元，以目前公布的獲利數據，富邦金可望續奪金控獲利雙冠王。

富邦金今天晚間公布今年前8月自結稅後純益494.53億元，每股盈餘為4.58元；金控獲利前7月跟前8月稅後純益皆突破400億元、每股盈餘也破4元，以目前公布的獲利數據，富邦金可望續奪金控獲利雙冠王。

富邦金表示，獲利最大引擎為子公司富邦人壽，富邦壽8月稅後純益為42.97億元，較去年同期成長90%，獲利動能主要來自於穩健的投資績效表現，前8月稅後純益256.4億元。另外，今年前8月初年度保費收入（First Year Premium）達1538億元，較去年同期成長23%；總保費收入（Total Premium）為4107億元，較去年同期成長13%。

台北富邦銀行方面，今年8月稅後純益19.57億元，較去年同期成長10%，主因淨利息收入及手續費收入帶動收益成長；且前8月稅後純益153.85億元，較去年同期成長9%。

富邦產險部分，今年8月稅後純益則為4億元，較去年同期成長20%，累計前8月稅後純益33.2億元，富邦金指出，因承保業務及投資績效皆維持穩健，簽單保費收入也較去年同期成長8%。

富邦證券方面，今年8月稅後純益3.01億元，較去年同期成長14%，累計前8月稅後純益為22.93億元，較去年同期成長5%，富邦金指出，主要受惠市場行情帶動資本利得提升。（編輯：趙蔚蘭）1080909