半導體擴充產能帶動 製造業第2季投資成長近4成

（中央社記者廖禹揚台北10日電）經濟部統計，國內固定資產增購3397億元，年增近4成，主要受半導體業者布局先進製程帶動，其他成長因素包括離岸風電相關投資、伺服器與網通業者因美中貿易戰轉移生產基地等。

經濟部統計處今天公布第2季製造業投資及營運概況調查統計，不含土地的國內固定資產增購共3397億元，年增38.2%，為2010年第4季以來最大增幅；累計上半年國內固定資產增購6642億元，年增33.6%。

固定資產投資最多的型態為機械及雜項設備，占82.2%，同時年增43.6%最高。若以行業別觀察，電子零組件業占62.4%居冠，共2119億元，年增53.9%，統計處表示，主要是半導體業者積極布局先進製程與擴充產能，持續擴建廠房及增購機械設備所致。

占比次高的則是化學材料業，增購201億元，年增11.4%，因部分業者去年購置營運總部，致基期拉高，抵消部分業者新建廠房及擴增產線帶來的增幅。

若以成長幅度來看，金屬製品業年增79.2%最高，共增購135億元，成長力道來自部分業者新廠完工導入機器設備，以及持續進行離岸風電相關投資等。

電腦電子及光學製品業則因部分伺服器及網通業者為因應美中貿易戰，轉移生產基地、擴增國內產線，第2季固定資產增購122億元，年增7.2%。機械設備業則受去年基期較高影響，年減5.8%，共增購97億元。

統計處分析，隨著新興智慧科技應用投資持續擴增，有利維繫半導體廠商持續投資先進製程，且國際貿易爭端促使全球供應鏈重組，使廠商回台擴廠升溫，加上離岸風電建設需求挹注，可望帶動製造業投資持續成長。（編輯：鄭雪文）1080910