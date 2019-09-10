資本市場波動加劇 金控8月總獲利衰退3成

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北10日電）金控獲利全數出爐，受到8月資本市場震盪加劇及股息收入高峰已過影響，15家金控除玉山金外，8月單月總獲利較上月衰退3成。

不過，多數金控核心業務持穩，統計有12家進入百億俱樂部、8家每股盈餘（EPS）均突破1元。

15家上市櫃金控公司8月自結獲利今天全數公布，8月單月稅後純益合計新台幣375.03億元，月減31.25%；累計前8月稅後純益2732.98億元，較去年同期成長3.51%。單月稅後獲利方面，除玉山金外，其他包括富邦金、國泰金等14家金控，8月單月獲利都較7月衰退。

不過，大多數金控核心業務持穩，以累計前8月每股稅後純益（EPS）排名來看，富邦金EPS達4.58元，續居獲利雙冠王寶座；國泰金EPS以3.56元緊追在後，排名第2；中信金EPS 1.79元位居第3；兆豐金則為公股銀行冠軍，以EPS 1.49元總排名第4；新光金以EPS 1.43元續居榜單上第5名。

金控業者表示，受到8月資本市場震盪加劇，子公司證券自營和經紀業務受衝擊，表現未較上個月好，此外，因股息收入高峰已過，讓子公司銀行與證券拖累金控獲利。

民營金控方面，單月衰退最多達兩位數的有富邦金、新光金與中信金，富邦金8月稅後純益72.2億元，較7月的145.64億元腰斬，不過較去年同期大舉成長59%；新光金8月稅後純益為16.21億元，較7月52.72億元減少36.51億元，幅度達69%；中信金8月稅後純益為64.51億元，也較7月衰退25.92%。

另外，受子公司證券業務衰退影響最多的為日盛金與國票金，日盛金8月稅後純益2.53億元，較7月腰斬；國票金8月稅後純益為2.16億元，也較7月衰退39%。

公股金控方面，兆豐金8月仍位居公股金控獲利冠軍，但8月稅後純益22.45億元，月減16.6%。兆豐金表示，主要受8月金融市場波動加大，持有股、債等金融商品部位評價較7月下降，以及股利收入較7月入帳高峰減少2億至3億元影響。

華南金控8月稅後純益15.44億元，月減24.7%，同樣呈現衰退。華南金表示，主要受到核心子公司華南銀行8月提存備抵呆帳3.88億元影響，其中包括因潤寅詐貸案踩雷提列的1.8億元呆帳；此外，受到股利收入較7月減少影響，華南證券8月稅後純益也出現衰退，拖累整體金控表現，不過前8月稅後純益仍較去年同期成長13%。

統計金控前8月累計稅後純益破百億元的有富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、新光金、元大金、玉山金、第一金、華南金、合庫金、台新金、開發金共12家。

每股稅後純益（EPS）突破1元以上的包括富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、新光金、元大金、玉山金、第一金8家。（編輯：張均懋）1080910