長榮海擬砸16億美元 打造10艘超大貨櫃輪

（中央社記者韋樞台北10日電）長榮海運今天董事會決議，連同兩家子公司在內，將打造10艘2萬3000 TEU（20呎貨櫃）貨櫃船。長榮海運表示，這是長榮旗下最大型貨櫃輪，以因應汰舊換新並降低單位營運成本。

長榮海運表示，原本今年8月中董事會決議，由長榮海運的子公司長榮香港公司承租4到5艘2.3萬TEU全貨櫃輪，並由青標海運公司訂造5到6艘2.3萬TEU全貨櫃輪。

長榮海運指出，後來幾經考慮，認為訂造自有船隻可加速汰舊換新，且大船的單位營運成本較低廉，因此董事會決議，改為由母公司長榮海運連同兩家子公司訂造所有10艘超大貨櫃船，未來將負責營運遠東到美西和遠東到歐洲航線。

長榮海運說，這10艘貨櫃船將交由三星重工造船廠訂造6艘；滬東中華造船（集團）有限公司、江南造船有限責任公司各訂造2艘。每艘造價約1.4億到1.6億美元，10艘船合計約14億到16億美元（約合新台幣496億元），長榮海運目前並不清楚是否為訂造這10艘船辦理增資。

長榮海運近兩年不斷承租及訂造大、中、小型新貨櫃船。去年青標海運訂造4艘1萬1000TEU全貨櫃船、承租23艘1萬1000TEU、1800TEU、2500TEU貨櫃船；長榮香港公司訂造4艘1萬1000TEU和4艘2500TEU全貨櫃船、承租23艘1萬1000TEU、1800TEU、2500TEU貨櫃船等共58艘船。（編輯：林孟汝）1080910