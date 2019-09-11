迎戰純網銀 凱基銀打造開放銀行

（中央社記者劉姵呈台北11日電）因應純網銀的到來，傳統銀行除了強化數位金融服務外，實體分行也轉型成特色分行，提高客戶黏著度。全台首家「開放銀行」凱基銀行的中山分行今天開幕，為54家分行中第1家新型態分行，第2家天母分行也將於近日開業。

金融監督管理委員會把開放銀行（Open Banking）進展，分成商品、客戶和交易等三大階段，其中凱基銀行為最早開始建置Open API系統與第三方服務供應商（TSP）合作的銀行，截至今年7月，凱基銀行的「KGI inside」平台已獲得包括社群通訊軟體LINE在內的18家FinTech業者介接。

為了更加落實實體通路經營策略與開放銀行思維，凱基銀行副總敖蓓寧今天指出，發展數位金融服務發展之餘，金融服務本質必須有「人」互動服務為主，特別是業務複雜度較高財富管理；因此，不像其他銀行有數位金融子品牌，凱基銀選擇打造特色分行，讓舊客戶與新客戶都能更有意願與銀行互動。

在現代人不勤著跑臨櫃的時代，為何還要打造特色分行，敖蓓寧表示，現在不缺銀行，且銀行提供的商品大多都很類似，加上現代人忙碌，大多會在網路上使用金融服務；不過銀行要建立長期與客戶的信任，要靠人來服務，才會讓客戶願意把錢放在銀行，因此除了數位創新外，還要開放銀行，更多來經營與客戶的互動。

敖蓓寧表示，中山分行外原址在台北市後火車站承德路上的建成分行，為了打造新型態的開放銀行，從舊址遷移到新址，且結合中山商圈新舊兼容的文化特色，敞開大門歡迎社區居民入內作客，實際感受開放銀行概念的全新金融體驗。

敖蓓寧強調，中山分行內的銀行基本安全、規格與相關法遵都有達到主管機關的要求，除中山分行外，第2間新型態分行「天母分行」也於近日開業；這2家開放分行後續將邀請更多新銳藝術家、公益畫家策展。

至於今、明2年有多少分行升級及搬遷計畫，敖蓓寧表示，正在評估所有分行哪些符合條件，不過開放分行開幕後，不管是來電詢問，或是臨櫃使用服務，在獲客率方面都有大幅的提升，近期來開戶的年輕族群有占一半以上。

敖蓓寧也說，銀行提高獲客率有很多方式，包括信用卡、高利帳戶等，不過獲客之後服務產品要立刻端上來，也要讓消費者知道銀行的理念，因為這時代不缺商品、銀行，但如何做出品牌、差異化才是最重要的。（編輯：黃國倫）1080911