房仲第4季購屋意向調查 看房價持平者近半

（中央社記者韋樞台北12日電）房仲針對網友調查第4季購屋意向，結果發現受訪者看跌房價比例約40%，看房價持平者達47%。房仲分析，受訪者看跌房價情緒未升高，持平者眾，顯見看房價持平者為市場最大公約數。

信義房屋針對網友進行2019年第4季購屋意向調查，受訪者對未來房價看跌比例約40%，看持平者為47%，已連續2季認為房價持平者多於看跌，上次出現連續看持平多於看跌者是2014年的前2季。

至於看房價持平者已由2015年第4季低檔的19%一路升高到今年第4季的47%，創下近5年新高，已超越2014年第4季的40%。

房價看漲者亦由2015年第4季低檔的7%升高到今年第4季的13%，創下近5年新高，與2014年第4季的13%齊平。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上季調查看跌比例為35%，創下22季新低，而此季調查外在事件紛擾不斷，看跌比例略增加5個百分點達40%；但認為未來房價持平的比例仍達47%，與第3季的49%相當接近，顯見市場認為未來房價持平已逐漸成為市場最大公約數。

此次調查，對於遲遲無法落幕的中美貿易大戰，有51%的受訪者認為不受影響繼續購屋，另外也有37%受訪者認為有影響暫緩購屋，還有12%受訪者表示不清楚。

對於即將來到的總統大選，亦有51%的受訪者認為不受影響繼續購屋，另有40%受訪者認為有影響暫緩購屋，還有9%受訪者表示不清楚。

曾敬德表示，此次調查期間正值美中貿易戰、總統大選開跑與香港反送中事件，但民眾對房市信心仍是看持平比看跌多，反映外在事件對自住干擾有限，自住買盤仍持續回流。

而已經開跑的總統大選，逾半受訪者認為不影響繼續購屋，顯示相對多數民眾不太受總統大選影響，不過隨時間越來越接近選舉，對市場的確會產生干擾，第3季調查時僅有23%認為受總統大選影響而暫緩購屋，此季則明顯攀升至40%，比例有增加的趨勢。

曾敬德指出，前幾年不少買方預期房價下修，等待3、4年後，購屋需求越來越強，部分買方發現房價變化不大，於是回到市場上購屋，不過目前買氣仍以自住為主，預料未來房市仍以持平機率較高，但越靠近選舉，可能會讓部分高端或換屋市場買方稍微觀望。

信義房屋針對瀏覽信義房屋官網民眾進行網路問卷調查，調查時間為8月19日至27日，總計回收844份網路問卷，在95%信心水準，抽樣誤差於正負3%以內。（編輯：張均懋）1080912