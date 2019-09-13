8月外銷訂單估續黑 新iPhone銷售成轉正關鍵

（中央社記者廖禹揚台北13日電）外銷訂單截至7月已連續9個月負成長，經濟部統計處預估，8月也難以轉正。學者指出，傳統貨品受貿易戰影響大，下半年能否轉正，還是要看國際大廠手機新品銷售狀況。

自去年11月外銷訂單翻黑後，至7月已連續9個月負成長，傳統貨品接單受到美中貿易戰等國際情勢衝擊大，全球經濟成長放緩也使市場需求衰減，多靠資訊通信產業力挽狂瀾，雖較去年同期減幅有逐漸收歛跡象，但下半年進入接單旺季後能否轉回正成長，仍有許多不確定因素。

根據統計處先前調查，以接單金額計算的動向指數為55.6，廠商多預期8月份接單金額將較7月增加，統計處預估落在415億至425億美元之間，不過，由於去年基期較高，約還是年減2.7%至5%。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，隨著中國大陸經濟下滑，機械、石化、鋼鐵等傳統貨品買氣不佳，下半年成長力道主要還是來自資訊通信產品，尤其是日前發表新系列的蘋果iPhone，「接下來不是看美中貿易戰，而是看蘋果銷售狀況如何」。

經濟部統計處長黃于玲表示，依往年經驗，9月發布新機後，9月外銷訂單會有一波明顯成長，若後續買氣熱絡，熱度可能延續到11月再創高峰；至於今年狀況，以過去經驗來看，預期8月還不會有太大反應。

孫明德認為，依今年狀況，後續備貨狀況能與往年持平已經算是表現不錯；相較之下，中央研究院經濟所所長簡錦漢則較樂觀，認為蘋果新機應能有不錯表現，華為也將推出新機，可望挹注外銷訂單成長。（編輯：林孟汝）1080913