央行理監事會19日召開 利率連13凍可能性高

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）中央銀行第3季理監事會將於19日召開，市場認為，與各國央行降息「打點滴」救經濟不同，台灣經濟仍呈現成長，加上外資匯入及台商回流，資金寬鬆，降息必要性低，預估利率將連13凍。

受美中貿易戰等因素衝擊，國際經貿局勢詭譎多變，新興國家央行紛紛宣布降息，中國央行本月6日宣布降準，12日歐洲中央銀行（ECB）也決議降息並重啟收購債券量化寬鬆（QE）計畫以刺激資金流動。

同時，市場預估，19日美國聯準會（Fed）及日本央行召開最新利率會議後，宣布降息或採取進一步寬鬆政策的可能性很高，全球各大央行很可能都將實施寬鬆貨幣政策。

台灣是否會跟進降息腳步，央行官員指出，台灣貨幣政策是經過央行理事會討論決定，19日會議將綜合考量經濟情勢、通膨狀況、產出缺口、國際貨幣政策走向等因素，於會後公布最新利率決策。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，雖然世界各國央行利率政策都轉向寬鬆，但台灣情形略微不同，其他國家降息，目的是要刺激略顯疲態的經濟，就像生病打點滴，但台灣目前經濟仍緩步成長當中，主計總處預測，今年經濟成長率可達2.46%，「身體還很健康」，降息必要性低。

孫明德向中央社記者表示，即使各國都在降息，但台灣目前利率仍處於低檔，仍低於美國利率水準，不用太擔心熱錢會因此湧入，造成新台幣匯率大幅波動，不至於產生降息壓力；近日新台幣強升，主要是與美中貿易談判出現和緩跡象，帶動資金行情湧入所致。

孫明德指出，預估19日央行理監事會，利率連13凍應無懸念，市場對理監事會關注焦點，除利率政策，還包括央行對未來經濟景氣發展的看法，是看好還是看壞，作為判斷未來政策走向的重要指引。

渣打銀行董事殷乃平則向中央社記者表示，隨美中貿易戰發展趨於和緩，近期外資重回台灣資本市場，加上台商資金回流投資，國內資金環境相當寬鬆，使19日理監事會降息可能性降低。

殷乃平指出，不過，國際預測機構紛紛指出，全球經濟在第4季或明年初可能會轉為衰退，這讓各國央行相當緊張，台灣央行同樣會緊盯國際局勢變化；若整體大環境展望不佳，各國央行加大寬鬆力道，後續央行可能評估是否要被動跟進採取降息。

殷乃平認為，另外，外界對19日理監事會的關注重點，可能會放在對新台幣匯率波動的調節，近期隨外資來去，新台幣單日匯價波動放大，央行將如何繼續維持匯價動態穩定。（編輯：鄭雪文）1080915