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聯強打造7星級商辦 新總部2024年落腳南港

最新更新：2019/09/16 17:06
聯強國際集團總裁杜書伍（左）與南港輪胎榮譽董事長林學圃（右）16日出席商辦大樓合作簽約記者會，新大樓預計2024年中完工後，將作為聯強集團全球營運總部所在地。（聯強提供）中央社記者吳家豪傳真 108年9月16日
聯強國際集團總裁杜書伍（左）與南港輪胎榮譽董事長林學圃（右）16日出席商辦大樓合作簽約記者會，新大樓預計2024年中完工後，將作為聯強集團全球營運總部所在地。（聯強提供）中央社記者吳家豪傳真 108年9月16日

（中央社記者吳家豪台北16日電）通路商聯強國際今天與南港輪胎簽約，合作打造7星級商辦大樓，聯強共取得12個樓層及80個停車位，總交易金額新台幣50.87億元，建物每坪約100萬元，預計2024年中完工。

聯強與南港輪胎今天共同宣布新大樓將命名為「聯強國際大樓」，完工後將作為聯強集團全球營運總部所在地。

聯強國際集團總裁杜書伍表示，過去20多年來聯強在亞太各地自建26個運籌中心，總使用面積達14萬坪；在9大城市自建辦公大樓，總樓地板面積達4萬坪，從找地、設計、營建發包、到物業管理，都由聯強營建團隊一手包辦。

杜書伍也指出選定南港總部大樓的5大優勢，第一是五鐵共構、全台轉運的交通地理優勢；第二是距離交通樞紐雖近，仍保持一定舒適合宜的距離；第三，座落四線道的市民大道旁，道路寬敞擁有足夠的棟距及視野；第四，未來南港車站到展覽館與軟體園區將透過空中廊道連結在一起，讓車流人行各有其道，第五，鄰近商場、飯店、展覽館，加上辦公樓林立，具備商業區完整的機能。

聯強與南港輪胎經過長達15個月的討論，敲定合作計畫。杜書伍表示，南港輪胎對此案投注相當多的心血，同時組建了頂尖的建築與營造團隊，雙方對於打造一棟經典建築有強烈的共識，也是完成此一合作案的關鍵。（編輯：蘇志宗）1080916

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