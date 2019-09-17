通路賣場主動下架 取締非法機上盒成效良好

（中央社記者廖禹揚台北17日電）OTT協會今年公布2波非法機上盒及APP應用程式名單，經濟部表示，據權利人團體了解，透過與國內大型電商及賣場業者合作，已有效使非法機上盒在國內市場銷聲匿跡。

為打擊非法機上盒及APP應用程式，以維護著作權人權益，經濟部智慧財產局推動著作權法修法，今年5月1日公布施行後，經確認違法銷售及運用程式超連結匯集影音內容業者，需負民、刑事責任，將被處2年以下徒刑或併科50萬元以下罰金。

智慧局著作權組組長毛浩吉表示，市面上販賣非法機上盒的樣態多元，可能是專門或業餘業者，甚至是收到別人贈送的非法機上盒在網購平台轉賣，「這種如果被告也會覺得很冤枉」，因此智慧局在新法上路後，隨即找權利人團體與各銷售通路業者開會，希望藉由業界自律、自主下架等方式，減少起訴狀況發生。

台灣線上影視產業協會（OTT協會）、衛星公會、台灣智慧財產權聯盟等權利人團體根據國家通訊委員會（NCC）公告違法清單，以及目前因著作權涉訟中、或有著作權侵權嫌疑，在今年5月及8月分別公布「黑名單」，由通路商主動通知賣家下架或自行下架。

至今共有48款非法機上盒及APP應用程式列入黑名單，毛浩吉指出，據權利人團體表示，國內大型電商平台都已主動依名單下架非法機上盒，實體賣場也少見到非法機上盒陳列販售，遏止惡性重大的機上盒侵權問題已有相當成效，有助促進國內影視音產業發展。

毛浩吉表示，除加強宣導，智慧局已請台灣高等檢察署指揮執法機關依法查緝，9月底會再向高檢署確認相關案例狀況，隨時檢討實務措施。（編輯：鄭雪文）1080917