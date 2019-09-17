微軟攜手台達電 用AI優化機器手臂與風扇

（中央社記者吳家豪台北17日電）台灣微軟今天宣布，電源供應器廠台達電成為微軟全球AI（人工智慧）研發計畫中首家台灣企業，微軟總部AI研發團隊將來台半年，協助台達電調校機器手臂及優化風扇檢測。

台灣微軟與台達電今天共同宣布啟動3項策略合作，包含台達電導入Microsoft Azure混合雲推動全球事業發展、共同推出智慧雲端智能製造管理方案與新型商業模式，以及與微軟美國總部AI深度強化學習研發團隊啟動資料科學計畫。

微軟大中華區總裁柯睿杰（Alain Crozier）在合作記者會表示，很高興能與全球首屈一指的高科技製造公司台達電展開合作，透過微軟安全可靠的雲服務和先進的AI慧應用，不但加速台達創新腳步，更為在地與全球市場帶來新商機。

台灣微軟總經理孫基康說，與台達電的合作有三大內容，第一是在智慧製造上加速轉型，並全面使用微軟Azure混合雲架構。台達電的生產基地遍布全球，透過Azure混合雲架構，可提供更一致、更高效能的方式進行企業管理。

孫基康指出，第二項合作是關於商業模式轉型，台達電在智慧建築、智慧樓宇方面將使用Azure IoT雲端物聯網平台，可大幅改變智慧樓宇管控的商業模式。

孫基康說，第三項合作是針對AI，台達電是微軟在台灣唯一一家共同開發AI技術的廠商，將由微軟總部派人來台進行6個月的研發，導入台達電解決方案。目前選擇兩個重要題目，第一是機器手臂調校，透過運用AI技術而非老師傅或作業員的經驗，進行更精準的調校。第二個題目是風扇檢測，當產品老化可能產生異音，可透過AI技術提早預測或感測發生的問題。

台達電董事長海英俊表示，全世界每家公司都在講數位轉型，但是做得好的沒幾家，調查顯示大約70%以上的公司轉型失敗。微軟自己就是數位轉型最好的例子，很高興與微軟合作，讓台達電的服務和解決方案更上一層樓。

海英俊強調，製造業的成本很容易透明化，從物料清單（BOM）就看得出來，硬體的加值空間有限，必須在軟體上加值。很高興微軟總部AI研發團隊選擇機器手臂和風扇兩個題目，找出加值的方法。（編輯：趙蔚蘭）1080917