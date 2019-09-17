卓永財：中韓工具機廠質變 籲台廠步向高值化

（中央社記者潘姿羽漢諾威17日電）美中貿易戰重創全球經濟，台灣工具機產業也深受其害，上銀集團總裁卓永財指出，中國、韓國現在都在質變，台廠面臨很大的壓力，必須透過產學合作、研發投入及組織改造三軌並進。

歐洲工具機展（EMO）9月16日於德國漢諾威盛大開展，傳動元件大廠上銀集團是台灣參展的重量級廠商，展示智慧型滾珠螺桿、力矩馬達以及高精度線性馬達定位平台等新產品。

卓永財表示，今年的EMO展中，看到韓國工具機不是很強、往上走的速度也沒有很快，但韓國政府大力補助零組件之下，零組件參展家數增加、素質比以前好，中國廠商參展家數沒那麼多，但素質也變好，這樣的變化，對台灣廠商會造成壓力。

「台灣太小，我們必須走高值化」，卓永財表示，台廠必須透過產學合作、研發投入、組織改造三軌並進；特別是在人才培育，老闆的觀念要改變，應投注更多心力在產學合作，產業才會有長遠的發展。

卓永財也點出，政府很長一段時間有「資源錯置」的問題，科技預算投入太多在高端研究，希望政府還是要重視基礎研究，而且要有方向性，重點放在應用科技，若能與社會產業狀況配合，經過5年、10年的消化後，就會轉化為產業科技，帶領產業向上升級。

卓永財總結，各國都有其生存之道，中國、韓國都受貿易戰衝擊，正在痛定思痛，台灣也必須改變，朝「亞洲瑞士」的目標前進，不再靠量大取勝，而是專做高附加價值的領域，才能維繫競爭力。（編輯：張均懋）1080917