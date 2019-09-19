國際半導體展 久元電子秀5G射頻測試方案

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）國際半導體展持續登場，久元電子秀出5G測試解決方案，也展出AI人工智慧檢查機。法人估久元今年獲利可較去年成長。

國際半導體展（SEMICON Taiwan）今天持續在南港展覽館登場，久元電子展出射頻測試解決方案、人工智慧六面外觀檢查機與晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）包裝機。

久元指出，全球5G商轉加速，包括晶片元件商、網通設備商及營運商加緊腳步投入研發布局，隨著無線射頻通訊產業高度整合，市場對測試價格成本及速度敏感度需求增加，測試的靈活性及系統整合度，成為後段測試廠商競爭重點項目之一。

久元電子自主開發的100MHz系統單晶片（SoC）晶片測試機，在射頻測試應用上，可應用在5G、Wi-Fi、LTE、GPS及藍牙等技術。

現場久元也展出人工智慧六面外觀檢查機與WLCSP包裝機，檢查機選配AI檢出功能，在外觀檢測上可更精準；包裝機可搭配測試功能，是久元半導體挑揀設備中的主力產品。

展望下半年營運，法人預估第3季將是久元今年全年營運高峰，其中IC測試代工下半年進入旺季，業績可望回溫；另外部分自有機台設備已交給客戶驗收，預估第3季可認列業績，下半年也看好自動光學檢測（AOI）設備及半導體測試設備需求；下半年LED切割挑撿業績拚較去年同期持平。

展望今年營運，法人預估久元今年獲利有機會較去年成長，下半年獲利可較去年同期增加，預估今年獲利有機會超過新台幣4.6億元，每股純益超過3.5元，上看3.6元。

久元主要業務包括IC測試代工、LED切割挑撿、以及機台設備銷售，其中IC測試代工業績占比約45%到50%，LED切割挑撿占比約3成多，機台設備銷售占比約20%到25%。（編輯：楊凱翔）1080919