台股上攻買盤謹慎 跌破10900點關卡

（中央社記者潘智義台北19日電）美國聯準會降息，美股小漲回應，台北股市今天早盤開高後壓回，在買盤轉趨謹慎下無力挑戰「萬一關卡」，收盤跌破10900點。

加權指數終場收在10894.70點，下跌34.75點，跌幅0.32%，成交值新台幣1126.63億元。8大類股僅造紙類股小漲，其餘各類股小跌。

台積電董事長劉德音昨天表示，5奈米已經準備生產，明年將是快速成長的一年，明年研發重心將是3奈米。台積電今年首度採取季配息措施，第1季每股配發現金股利2元，今天除息，早盤開盤即順利完成填息，但收在平盤價265元。

蘋果iPhone新機題材持續，光學鏡頭供應商大立光在週三外資大買及法人調升目標價下，今天續強終場收在4300元，上漲2.14%，仍扮演蘋果概念股領頭羊角色。

先前漲多的5G概念股，生產銅薄基板的印刷電路板廠聯茂收在162.5元，下跌0.61%；台光電收在132元，下跌1.86%。不過，台燿早盤下跌後在平盤附近游走，尾盤買盤進場收在146元，小漲0.69%。

華南投顧董事長儲祥生表示，外資昨天買超近180億元，今天後繼無力，使台股上衝力道不足，先前漲多的5G概念股如銅箔基板（CCL）、散熱族群明顯缺乏表現。

儲祥生指出，雖然市場對美中貿易談判正面期待，但景氣狀況仍有疑慮，外資回補台股也應該暫時告一段落，減緩台股上攻力道。不過，正在台北舉行的國際半導體展為台灣半導體產業聚落優勢加溫，但最有競爭力的還是今天除息的台積電。（編輯：張良知）1080919