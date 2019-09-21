台泥生態設計競稿 尋求和平廠與社區共存共榮

（中央社記者韋樞台北21日電）台泥公司花蓮和平廠區將協助花蓮縣政府處理垃圾，同時擴大社會責任，打造廠區為「開放生態循環工廠」，並向社會大眾徵求設計稿件，力求廠區與周邊社區共存共榮。

台泥表示，花蓮縣政府為了解決當地垃圾問題，邀請台泥運用水泥窯高溫協同處理垃圾，台泥除了投入專業的技術，董事長張安平今年6月參加在和平村舉辦的「利用水泥窯高溫協同處理生活垃圾」公聽會時，首度揭露打造和平成為全台灣第一個開放生態工廠的想法。

張安平認為，和平水泥專業園區本來就因為水泥廠、電廠、工業港之間能夠交互循環運用廢棄物，已是亞洲唯一的循環經濟園區，且有世界最大的鈣迴路碳捕獲實驗廠，若能順利運用水泥窯高溫為花蓮解決垃圾問題，也會因處理城市廢棄物而圓滿完成循環生態園區，所以和平村絕對有條件成為台灣第一個開放生態園區。

由於蘇花改明年初通車，和平村是蘇花改的出口，，將成為旅客第一個停留休息處。台泥打算在廠區內新設「希望種子植物館」，將「辜嚴倬雲植物保種中心」在和平村成立保種第2個家，另外會有各式各樣的建築規劃，還要向村內各聚落發展，要讓整個和平村都因為工廠的開放，成為一個彼此命運相繫的聚落。

台泥說，雖然對於和平廠內既有的資源與優勢有全面的盤整與構想，但畢竟因為台灣沒有任何其他類似的案例可參考，因此張安平希望藉由公眾參與設計概念競賽，讓台泥有機會可與更多擅長永續設計與建築的國內外團隊激盪出前瞻性做法。

台泥決定向社會各界徵求這項永續設計，從廠區延伸至外部聚落融合一體的社區營造大計畫，預計分為專業組（已取得建築師執照等）和學生組（大專院校空間設計相關科系學生），9月30日基地探勘報名截止，10月初到中分4梯次基地探勘，10月16日由張安平親自主持說明會，11月底徵件報名截止，12月底公布初選結果，明年3月底宣布決選結果。（編輯：郭萍英）1080921