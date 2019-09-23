太景申請大陸藥證 進入倒數

（中央社記者韓婷婷台北23日電）太景生技子公司太景醫藥研發（北京）公司的太捷信注射劑申請中國藥證，已進入核准前查廠程序，預估可望於3至6個月取得藥證。

太景生技表示，子公司接獲中國國家食品藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）正式發出申請藥品生產現場檢查通知書。若按一般時程推估，可望於3至6個月內取得抗生素太捷信注射劑藥證。

太景生技董事長黃國龍指出，這份通知表示太捷信（奈諾沙星）注射劑的上市申請已通過CDE的專業審評及審核，包括藥學、藥理毒理、臨床試驗與數據核查等，並正式進入藥證核准前的最後階段GMP現場核查。

太捷信注射劑獲CDE列入優先審評審批項目，具有優先列入查廠的資格，日後若順利上市，將對銷售帶來明顯挹注。在中國大陸的喹諾酮抗生素市場，注射劑具有超過85%市占率，且整體銷售額仍持續增長，主要原因來自拜耳喹諾酮抗生素莫西沙星的銷售仍每年持續成長。

黃國龍表示，太捷信口服膠囊業已被列入中國大陸國家醫保的談判目錄之中，即將於11月進行醫保談判，若口服膠囊成功進入醫保目錄，對市場銷售將帶來大幅成長。（編輯：張良知）1080923