盼翻轉有線電視 凱擘推開放平台

（中央社記者江明晏台北23日電）盼翻轉有線電視產業，凱擘大寬頻今天宣布推出A1開放平台，可搭載多元OTT功能，並能聲控選台，盼讓年輕人眼光重新回到電視，凱擘也將推出1G寬頻上網，看好4K影視將推動其為主流。

凱擘大寬頻今天正式宣布推出A1開放平台，一次整合上百台有線電視頻道及myVideo、愛奇藝、LINE TV等多元OTT影音內容，也支援4K超高畫質影像，並提供聯網應用、視聽娛樂、藍牙聲控等服務。

凱擘總經理王鴻紳說明，A1是搭載Android TV的開放平台，提供數千種來自Google Play、YouTube 和各種應用服務的影音及遊戲內容，其中，內建的Chromecast還能將電影、節目和相片從行動裝置投放到電視上，未來凱擘也將和Google有全面性的戰略合作。

凱擘大寬頻董事長鄭俊卿表示，今天宣示兩大里程碑，第一：A1開放平台上線，申請120M以上寬頻上網，免費送A1平台，而這也是第一次有線電視和寬頻上網做緊密結合，初期首月希望能達到5000到6000用戶，年底目標2萬戶，1年內希望有10萬以上用戶。

凱擘指出，A1機上盒的成本造價約是前一代的2倍，由百一製造生產，鄭俊卿更發下豪語，希望未來3到5年有超過100萬的盒子都變成A1，且寬頻滲透率要到100%；目前凱擘和關係企業的寬頻上網用戶約75萬到76萬戶，有40%的滲透率。

他也表示，有了聲控選台功能，未來頻道爭搶位置的意義已經不大，也期望多元OTT的「開放平台」，能讓年輕人眼光重新聚焦回到電視。

鄭俊卿也提到，另一個里程碑是凱擘10月1日也將推出1G超高速光纖上網，新申辦早鳥戶可每月999元優惠價申辦，凱擘台媒有9成地區都可供裝；他表示，目前客戶申辦主流是120M的方案，5G時代4K、8K內容將推升高速上網成主流，推估也許3年後，500M和1G會變成主流，但雖然寬頻市場打價格戰業者早已習以為常，但寬頻仰賴品質，客戶不完全是以價格取向。

他也表示，如同「大董」（蔡明忠）所說，凱擘不能只是第四台，是網路基礎的科技公司，A1只是第一步，未來一年會陸續推出非常多網路基礎的服務，近期凱擘也將智慧家庭攜手合作夥伴，宣示現在是「打群架」的時代，才能翻轉有線電視產業。（編輯：黃國倫）1080923