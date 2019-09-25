台股萬點行情怎麼走 元大寶華揭兩大觀察指標

（中央社記者潘姿羽台北25日電）台股持續在萬點的高檔震盪，在國際局勢紛亂情況下，元大寶華董事長梁國源指出，台股深受美中貿易戰、中國匯率政策2大事件影響，如果往壞的方向走，市場做風險規避，就會對台股造成負面效果。

元大寶華綜合經濟研究院今天舉辦經濟預測記者會，梁國源受訪時表示，台股背後有很多力量影響，一是經濟基本面，二是利率環境，如今台灣經濟在亞洲四小龍中，表現相對較佳，且處於低利環境，讓台股高殖利率的優勢得以被凸顯。

梁國源指出，台股深受美中貿易戰發展、中國匯率政策2大事件影響，這也成為展望台股後市的重要指標，如果事件往正面發展，市場會產生風險偏好，願意承擔較多風險，外資就會流向台股。

但若美中貿易戰朝負面發展，中國也將人民幣作為對抗貿易戰的防禦性工具，市場會產生風險趨避意識，進而對台股造成衝擊。

梁國源分析，目前看起來，這2個事件還沒有太大變化，很多狀況看起來平平，必須密切關注後續發展。

匯率方面，梁國源指出，今年以來，經濟成長表現平平，實質面因素對匯率影響不大，不過資本設備進口成長表現良好，使得買匯增加，而外銷訂單金額維持近月水準，則使賣匯相應增加，兩股力量相抵，可望使新台幣兌美元匯率走勢波動不至於太大；此外，台灣保險業資金的國外投資占比逐漸觸頂，海外投資再增有限。

綜合來看，元大寶華預測今年第3、4季新台幣兌美元匯率分別為31.21元、31.22元，2019年新台幣匯率均價預測則從3月的30.92元修正為31.10元。

梁國源並指出，攸關央行匯率政策動向的新台幣名目有效匯率指數雖然穿透36個月移動平均線，但仍鄰近中線，代表新台幣匯率走勢主要交由市場力量決定。（編輯：林淑媛）1080925