金控整體經營績效評比 國泰金控連5年奪冠

（中央社記者劉姵呈台北25日電）2019年度「金控公司整體經營績效」評比結果出爐，國泰金控以海外布局與金融科技等優勢，連5年位居龍頭寶座，富邦金控則排名第二，再來是中信金控、玉山金控及元大金控、兆豐金控、台新金控、第一金控。

今周刊、台灣金融管理學會及高雄市投資與創新管理協會今天公布2019年度「金控公司整體經營績效」評比，此計畫的創始人暨顧問、實踐大學財金系講座教授沈中華表示，因應近年來香港等國際金融情勢發展與新南向政策，金控前往海外拓展、金融科技發展與台灣金融業的國際競爭力越來越重，海外布局與將金融科技導入經營，成為金控經營的一個大焦點，因此，今年也將金控海外策略及金融科技績效等納入評比。

負責主持此研究的義守大學財金系教授李建興也指出，評比對象為16家金控公司，整體架構依照「財務績效（過去指標，第一名為富邦金控）、經營品質（目前指標，第一名為國票金控）、公司治理（目前指標，第一名為玉山金控）、國內策略績效（未來指標，第一名為國泰金控）以及海外策略績效（未來指標，第一名為元大金控）」5大構面計算。

2019年的整體績效評比結果，第1名為國泰金、第2名是富邦金、第3名是中信金、第4名是玉山金、第5名是元大金、第6名是兆豐金、第7名為台新金、第8名則是第一金；其中，前4名與去年度評比名次一致，第一金控今年度則是再回到前8強之列。

另外，就財務績效評比項目，前3名名次均與去年相同，依序為富邦金、國泰金和中信金；經營品質評比項目前3名為，依序為國票金、日盛金與玉山金。

李建興則指出，今年總評比第1名的國泰金，在各項評比上普遍均優，例如國內策略排名第1，財務績效排名第2，海外策略與公司治理也表現不凡；但國泰金仍有待強化之處，例如經營品質並未進入前8名，其中壽險保單繼續率為94.71%，為8家壽險公司當中最低，與第1名的99.04%是有差距的；另產險自留綜合率（此為負面指標即越高越不好）為93.01%，為4家產險子公司的第2高，與第1名的89.04%仍有差距。

因此，李建興表示，在綜合評比之下，國泰金控勇得總評比經營績效龍頭地位，但總評比第2名的富邦金控總得分有逐年追近的趨勢。

國泰金控總經理李長庚也表示，台灣有2千多萬人口，人均所得2萬多美元，是發展金融很好的環境，這些養分也讓金融業變強壯，「國泰非常清楚知道我們的優勢條件，包括好的內稽內控、風險管理能力，加上優秀人才，這是國泰從台灣出發放眼國際的態度與目標。」（編輯：黃國倫）1080925