NCC拆彈有成果 有線電視斷訊潮可望趨緩

（中央社記者吳柏緯台北25日電）有線電視斷訊潮可望部分緩解。NCC今天表示，有線電視業者全國與頻道代理業者間達成部分協議，將於明天繼續談。不過條件差距較大的北都，代理業者已喊出要先下架兩個頻道。

為了要拆除10月1日的斷訊炸彈，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥昨天邀集全國、北都與頻道代理、頻道商三方協調。在NCC積極介入之下，加上雙方互有退讓，事情可望有轉圜的餘地。

NCC發言人蕭祈宏表示，經過昨天的會談後，有線電視業者全國與3家頻道代理業者優視、浩鳴、大享，以及頻道商達成初步協議，將於明天再到NCC會談。

不過，另一家有線電視業者北都的狀況就不樂觀，蕭祈宏表示，北都無法與頻道代理商達成協議，其中一家代理商浩鳴當場表示，代理的龍祥電影、Z頻道將從10月1日起自北都下架。

同樣面對斷訊危機的兩家有線電視業者，卻產生如此大的差距，知情人士向中央社表示，關鍵的原因仍是授權費談不攏。

該人士指出，雖然兩家有線電視業者對於頻道代理業者提出的授權費計算方式MG10（即以經營區內的行政戶數為基數，再乘以10%，做為版權收費的價格。）都有意見，但是由於全國的經營規模較小，主要是新北市的板橋、三重、新莊、土城、蘆洲，行政戶數少因此MG較低，雙方對於授權費的認知差距較為接近，因此在昨日的會談中較為順利。北都經營的區域為台北市全區，因此MG較高，雙方對於金額的歧見頗大，也成為協商破裂的原因。

據悉，北都已經做好被浩鳴下架龍祥電影、Z頻道的準備，但不放棄持續與大享、優視協商。

蕭祈宏表示，按照「有線電視廣播法」相關規定，有線電視業者必須事前向NCC提出變更營運計畫，並經NCC審核通過才能執行。此外，為確保收視戶權益，必須於斷訊5天前，利用跑馬燈的方式告知收視戶，若沒有依此程序下架，NCC將會開罰。不過再5天就要10月1日，蕭祈宏坦言，尚未收到業者的計畫書。

根據NCC第2季的有線電視收視戶統計，北都目前的收視戶數為5萬2016戶、全國的收視戶數為8萬1046戶。（編輯：蘇志宗）1080925