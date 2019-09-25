達勝今登興櫃 亨泰光及八貫送件申請上興櫃

（中央社記者韓婷婷台北25日電）第3季底興櫃掛牌加速，由中國信託證券輔導的達勝科技今天登錄興櫃交易，另外亨泰光及八貫則於今天送件申請登錄興櫃。

中國信託證券表示，達勝為台灣第2大聚醯亞胺薄膜（Polyimide Film，PI膜）廠商，主要製造銷售PI膜及相關材料。預計2020年申請上市櫃。

PI膜具有良好的電氣絕緣、耐熱及耐輻射特性，廣泛使用於電子及電機等各項領域，例如軟性電路板（Flexible Printed Circuit，FPC）應用在半導體封裝、液晶顯示器及通訊相關產業，電機領域上則以航太、機械及汽車產業之絕緣應用為主。

中國信託證券表示，達勝目前生產的FPC材料已通過美系大廠認證，並出貨至供應鏈的FPC廠商，做為散熱材料的PI膜人工石墨片亦進行台灣及中國大陸廠商驗證。

中國信託證券指出，2019年智慧型手機品牌廠紛紛推出可摺疊式手機，其中保護蓋板由過去玻璃材料改為軟性透明聚醯亞胺（Colorless Polyimide，CPI）薄膜，達勝即為全球少數能量產CPI的廠商。隨著5G通訊技術發展，達勝也同步開發應用於5G的新PI膜，通過客戶認證後，即可量產出貨。

另外今天送件申請登錄興櫃的公司有亨泰光學及八貫2家公司。

亨泰光學成立於民國65年，實收資為2.2億元，董事長及總經理為吳泰雄，主要產品有高透氧硬式隱形眼鏡、夜戴型角膜塑型片及軟式隱型眼鏡，內銷市場占43.89%，外銷占56.11%。

亨泰光學2018年營收新台幣4.02億元，稅前盈餘8710萬元，EPS為4.42元。

八貫企業成立於民國71年，實收資本額為5.94億元，董事長及總經理劉宗熹，公司主要產品為高端醫療、救生、航太及戶外用機能性布料及成品。內銷市場占6.44%，外銷市場占93.56%。

八貫企業去年度營收13.31億元，稅前淨利1.93億元，EPS為3.79元。（編輯：黃國倫）1080925