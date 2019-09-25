貿易戰讓台灣受矚 潘思亮看好飯店加豪宅趨勢

（中央社記者江明晏台北25日電）晶華董事長潘思亮表示，中美貿易戰帶動「去全球化」浪潮，台灣重新被關注，看好國內「飯店加豪宅」的綜合體將是未來趨勢，而飯店業供過於求，恐費時3到5年解決，甚至2022年才是谷底。

晶華旗下風格旅店品牌捷絲旅今天宣布，首家據點西門館歷經10年後，斥資新台幣近億元改裝重新開幕迎客，融入許多在地鄰里元素，飯店數從149間變成143間。

晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮表示，西門町有特殊的內涵和潮文化，這是在別的國家看不到的，也是台灣住房率最高的地區，近幾年國際觀光客也持續成長，10年歷史的捷絲旅西門館也必須蛻變，希望吸引最高端的觀光客，而營業近10年的林森館，將是下一個改裝標的。

捷絲旅台灣區總經理陳惠芳分享，西門館的住房率約95%，西門館的韓國旅客近一年從40%的占比提升到56%，在陸客和香港客衰退的趨勢下，成功補足缺口，目前2成為港澳客，星馬客為10%，其他市場約10%。

潘思亮今天表示，麗晶今年簽了5家飯店，包括杜哈、阿布達比、波士頓、成都、峇里島；他同時看好國內「飯店加豪宅」或是「飯店加購物中心」的綜合體將是未來市場趨勢，尤其看好台灣豪宅的需求來臨，集團現在也開始看機會，比較可能的區域是以台北市為主，台北東區、台中、高雄等地，也都是適合國際級旅宿的區域。

他進一步說，因為中美貿易摩擦，台灣過去在全球化的趨勢下較為本土化，而在這股去全球化的趨勢下，台灣有望從邊緣變回主流，不管台商或是華僑又開始慢慢注意到台灣，因此國際規格的住宿與體驗將是未來需求，飯店豪宅就是國際型的產品，而麗晶這方面在海外是行之有年的領導者。如越南富國島麗晶的200間Villa已全數完銷，黑山港麗晶第三期150戶、美國波士頓麗晶海景豪邸Echelon Seaport二期大樓192戶均已對外銷售。

至於觀察飯店業復甦跡象的時點，潘思亮坦言「我比較悲觀」，因為這個產業面臨的是供過於求的問題，10年前來西門町沒有什麼飯店可住，都是賓館和旅社，但現在增加很多，產能過剩並非一天兩天能解決的，恐怕至少要3到5年的時間，整個飯店業也從2016年開始下滑，「可能2022年才是谷底」，大環境將是一個10年的景氣循環，而晶華集團也期望明年能持續成長。（編輯：李信寬）1080925