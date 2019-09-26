工研院首創循環材料驗證媒合平台 滿足供需

（中央社記者韋樞台北26日電）工研院受經濟部委託規劃「循環材料驗證與媒合平台」，首創整合循環材料產業界供需雙方及政府資訊，讓所有循環材料都能有所歸再利用，未來將成立新法人機構擔任促進媒合角色。

2019年台灣創新技術博覽會今天在台北世貿展覽中心一館開幕，接合產業及技術研發趨勢，新增設「循環經濟」和「國防產業」兩大展出項目，並融合人工智慧（AI）等新興智慧科技，以系統化整合方式，讓參觀者透過現場體驗，親身感受國內豐沛的創新技術研發能量。

工研院綠能與環境研究所研究員劉坤興表示，國內產業界均定期向行政院環保署申報事業廢棄物數量，因此這個平台會融合事業廢棄物申報系統的資料為出發點，並首先納入油、電、糖、鋼鐵類的國營事業為主；至於需求端則是以合法處理回收事業廢棄物的R類和D類業者為主，這些業者獲取供給端的廢棄物之後，經過加工再處理，並經公正第3方驗證過，符合需求端的條件下，才會完成媒合。

劉坤興指出，工研院在規劃這個平台架構時會更改現行的搜尋方式，更容易尋得資料，並納入商業模式，才能順利促進供需兩端的媒合；同時要有中間人負責把關、磋合、追蹤、完成最後再利用程序。

劉坤興說，這個平台的中間人是以法人組織型態呈現，它可以在後台查看到某家業者申報種類、數量的廢棄物，同時也看得到回收處理業者的處理過程，驗證與否，以及民間企業在搜尋何種廢棄物為原料，因此可以快速扮演搭橋媒合的角色，連絡供需端及回收處理業者三方形成一個專案，並追蹤完成整套流程到終點。

他形容，這個平台就有點像目前房仲業二手屋買賣的交易平台，但是會更像循環經濟的GOOGLE（搜尋）和FACEBOOK（媒合）功能一般。

工研院綠能與環境研究所推廣經理呂穎彬還說，目前台灣很多事業廢棄物早就有固定的再利用方式，但其他介於模糊地帶、不易辨認、不易分類，特別需要再加工處理或純化的廢棄物，才會是這個平台關注的對象。

呂穎彬指出，這個平台計畫將從明年起進行4年，目的是要從規劃催生出平台運作為止，屆時還會成立法人組織。未來運作後可以進行多種物料的媒合，減少掩埋與焚化的負擔，更減少對自然資源的開採與進口材料的依賴。（編輯：張均懋）1080926