北市購屋老少配不低 逾40年老宅仍有行情

（中央社記者韋樞台北26日電）房仲根據實價登錄顯示，今年首季北市12個行政區中有5區的40年以上老屋交易逾3成。房仲表示，北市新屋供給有限，不少首購民眾住在比自己更老的房屋，顯示精華區老宅行情不差。

根據實價登錄資料顯示，台北市屋齡40年以上的老宅交易不冷清，今年首季台北市12個行政區中，有5區逾40年老宅交易占比在3成以上，包括松山區占38%、萬華區占30%、中山區占32%、士林區占33%與信義區占32%；平均成交屋齡最年輕的依然是內湖區的18.45年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若是首購民眾屋齡在40歲以下，很有可能會買到比自己年齡還大的房屋，成為購屋市場上的老少配。以前的老少配常見於換屋族，老人住在新買的電梯大樓，不過隨房屋屋齡持續老化，台北市的新供給量有限，為了留在市中心，即使屋齡40年以上的老宅也受到購屋人的青睞。

曾敬德說，聯徵中心的資料比對顯示，北市今年第2季購屋人年齡25到35歲，購買屋齡超過36年以上的房貸案，共有236筆樣本數，平均貸款約999萬元，且貸款核數也在7成以上，購買總價約1413萬元的房子，平均約28坪大，觀察過去數季，每季首購老宅都有穩定的數量，顯示精華區的老宅在買方心中仍有不錯的市場性。

曾敬德分析，老宅的地段通常都很好，因此銀行對地段佳的老宅貸款條件不會太差，地段與貸款人條件不錯的案件，貸款條件與一般住宅差異並不大。（編輯：張均懋）1080926