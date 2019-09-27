連續102個月房租指數未跌 房仲：租好屋需求強

（中央社記者韋樞台北27日電）房仲引用相關資料顯示，全國房屋租金指數在過去102個月未跌過，其中僅1個月持平。房仲表示，租金趨勢上漲，主要還是受市場供需影響，反應市場對於品質較好的房屋需求仍強。

信義房屋根據中華民國統計資料網的物價指數資料顯示，全國房屋租金指數從2011年2月到今年8月底的102個月未曾下跌，期間僅2014年12月持平為98.61沒漲之外，剩下的101個月均呈上漲走勢。

另外，根據2019年台灣地區房地產年鑑的資料顯示，2017年到2018年六都的整層住家價格走勢亦上揚，2018年住家的租金單價每坪新台幣657.1元，年成長率平均達3.64%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年前8月消費者物價指數年增率為0.53%，包括國內油料費、成衣、耐久性消費品等價格調降，且通訊費持續走低；不過房租卻緩步上漲0.91%，教養娛樂服務費上漲1.35%，蔬菜與外食費用都呈現年增漲勢。

曾敬德指出，消費者物價指數中的房租指數一直呈現緩步增加，過去102個月僅有1個月持平，其餘時間均緩漲，2011年3月房租指數為96.22，今年8月的房租指數為102.84，漲幅為6.88%。

曾敬德參考2019年台灣地區房地產年鑑資料發現，若統計六都的整層住家租金，2018年台北市整層住家租金約2.7萬元，年漲約1000元，年增4%，單坪租金站上1000元，租金單價1045.5元，年增4.35%；新北市2018年整層住家租金為1.9萬元，年增5.56%，單坪租金682.9元，增幅 4.35%。

2018年整層住家租金最低的是台南市約1.4萬元，年增7.69%，為六都之冠，單坪租金500元，年增幅與台中市同為4.76%，亦居六都之冠。曾敬德認為，台南市的房租約為台北市行情的一半，但台南市的房價約為台北的1/4，租金南北差異幅度不如房價差異顯著。

曾敬德說，房屋租金趨勢上漲，主要還是受市場供需影響，反應市場對於品質較好的房屋需求仍強，加上有些區域的房價自備款門檻高，民眾也只能以租代買，近年有些新成屋釋出也因為品質較好較新，租金水準較高，均導致租金水準緩步攀升。（編輯：蘇志宗）1080927