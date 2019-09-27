更多編輯台推薦新聞：
影片／戴資穎連2局逆轉秀 首闖南韓羽賽4強
運動

影片／戴資穎連2局逆轉秀 首闖南韓羽賽4強

月老出差到東京 前往Taiwan Plus幫人牽紅線
文化

月老出差到東京 前往Taiwan Plus幫人牽紅線

唐鳳：以幽默反制假訊息 比單純事實查核更有用
政治

唐鳳：以幽默反制假訊息 比單純事實查核更有用

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

iPhone 11助攻 電信業盼拉抬平均資費

最新更新：2019/09/27 19:24

（中央社記者江明晏台北27日電）iPhone 11系列價格「不漲反降」策略奏效，在台掀起買氣，電信業者都希望透過iPhone新機銷售力拉抬每戶平均貢獻金額（ARPU），中華電信今天公布，開賣一週以來，申辦資費月繳999元以上的用戶超過5成。

iPhone 11日前在台開賣，由於今年蘋果售價較親民，加上供貨量比過去寬鬆，業者普遍看好買氣，電信通路業者預估，買氣較去年至少成長3成以上。

電信業資費競爭激烈，每戶平均貢獻金額（ARPU）逐季下滑，去年499之亂更加速拉低平均資費，業者都希望透過iPhone新機銷售力拉抬平均資費。

中華電信今天晚間公布，iPhone 11全機型開賣一週以來，統計門市及官網最新銷售數據，逾3成的果粉購買iPhone 11 Pro Max、近2成購買iPhone 11 Pro，而價格親民、顏色繽紛多彩的iPhone 11受到超過5成的果粉青睞，其中，申辦資費以月繳999元以上為大宗，超過5成。

台灣大哥大和遠傳電信在開賣當天都指出，iPhone有高達8成的用戶都是申辦999元以上的資費，亞太電信和台灣之星也透過iPhone 11銷售拉升高資費用戶比例。（編輯：張均懋）1080927

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報