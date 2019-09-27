諾貝爾獎得主：好的主管機關 金融科技成功要件

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）受邀來台的諾貝爾經濟學獎得主羅伯莫頓（Robert C. Merton）今天表示，金融科技（FinTech）趨勢重要且有不少好處，但想成功發展需留意幾大面向，其中好的法規主管機關絕對是影響FinTech成功要件。

瑞銀今天邀請諾貝爾經濟學獎得主羅伯莫頓來台舉辦媒體交流會，就虛擬貨幣、臉書Libra加密貨幣計畫、美中貿易戰、金融科技（FinTech）等媒體提出議題，分享個人觀點。

針對FinTech趨勢，羅伯莫頓表示，FinTech其實並不是一個全新的趨勢，但仍相當具有重要性，會改變全球各國的金融運作方式，例如，可讓原本無法得到金融服務者，也能獲得服務，甚至是更多好處；不過，在發展一定要留意4大面向風險。

羅伯莫頓指出，第一，是要能夠創造信任，找到讓人願意來信任、使用新科技的理由；第二，要妥善處理信用風險問題，例如使用FinTech科技若發生問題，將由誰來承擔責任。

第三，要認知到金融科技創新，勢必伴隨風險，必須要有適當的基礎架構去支持創新，各種新科技、服務才得以存活，以高鐵列車為例，在享受其帶來的速度及便利時，不能著重表面的光鮮亮麗，卻忽略掉平時對鐵軌的保養維修。

第四，好的法規主管機關絕對是FinTech成功的要件，有好的法規，好的管理，消費者或使用者才能對新科技發展出信任感，法制面若不良，即使再創新都無法達到預期效果。（編輯：蘇志宗）1080927