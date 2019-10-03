調查：光電碩士鍍金王 起薪較學士高出1.6萬

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）調查顯示，光電碩士起薪比學士高出約新台幣1.6萬元，為所有科系中的鍍金冠軍，人力銀行分析，相關工作門檻較高，企業需要高度專業人才；因此，祭出高薪資吸引優秀新血。

各校研究所推甄自10月起陸續開放報名，不少就學中的學生、已畢業新鮮人、甚至上班族都會思考繼續深造，為自己職涯加分。104資訊科技今天公布研究所升學就業地圖，調查顯示，碩博士畢業生首份工作平均月薪為4萬元，較大學畢業生首份工作平均月薪3萬元，高出1萬元，薪資溢價幅度達33%。

觀察各科系薪資，光電工程相關碩士畢業起薪可達4.6萬元，較學士多出1.6萬元，其次則為電機、資訊學群，碩士起薪比學士高出1.5萬元；鍍金力疲弱前3名為哲學、觀光及本國語文相關研究所，碩士薪資僅較學士高出約1750元至4000元。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，半導體、光電等熱門產業都需要高度專業，企業人才戰線已延至研究所，對碩士需求比率也較高，並以較高薪資吸引優秀人才。

鍾文雄指出，觀光餐飲產業著重實作經驗，哲學及中文研究所則培育學生文學及思考能力。由於限定上述系所碩士的工作極少，且薪資溢價低，學生是否需碩士學歷提升價值，應進行多方評估。

此外，鍾文雄說，產業變化快速，跨領域成為求職最熱門的條件之一。面對企業需求較低、碩士鍍金力低的學群，例如藝術、遊憩運動、文史哲等，建議學生就學期間，可以跨域修課、爭取實習與產業接軌，累積實作力。

鍾文雄表示，學歷效應會隨著就業時間遞減，實力才是王道，應以自身興趣、提升能力為目標，作為職涯鍍金的後盾。（編輯：蘇志宗）1081003